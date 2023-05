EA Sports F1 23: Revelação das estrelas da capa

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) revelou a capa do EA SPORTS™ F1® 23, o jogo oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1™ da FIA, através dos seus canais sociais. Com base na nova e empolgante parceria com Max Verstappen, que agora ostenta a marca EA SPORTS no queixo do seu capacete, o campeão mundial é consecutivamente confirmado como a estrela da capa da F1® 23 Champions Edition exclusiva digital.Para a F1® 23 Standard Edition, Charles Leclerc, da Scuderia Ferrari, retorna para um segundo ano como estrela da capa, desta vez ao lado do heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, e da estrela britânica da McLaren, Lando Norris.