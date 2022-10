EA Sports F1 disponível gratuitamente no fim-de-semana

A Codemasters™ e a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) apresentam um fim de semana 'FreePlay' * para celebrar o próximo FORMULA 1 ARAMCO UNITED STATES GRAND PRIX 2022. Junta-se à ocasião, o adorado piloto da McLaren, Daniel Ricciardo, que salta para a plataforma sim e dá aos jogadores um "How To" guide to tackle the Circuit of The Americas.Vários itens in-game inspirados nos EUA estarão disponíveis gratuitamente** e uma promoção de preço especial também será executada durante o fim de semana para quem procura comprar o jogo.

De 20 de outubro a 24 de outubro***, os jogadores de todo o mundo terão a oportunidade de jogar F1® 22 gratuitamente durante o fim de semana de corrida dos EUA. O jogo estará disponível como teste gratuito para a PlayStation®4 e PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Os novos jogadores podem consultar promoções de preços especiais oferecidas pelos retalhistas da plataforma, com todos os progressos no jogo salvos do ensaio.

Para apoiar os jogadores novos e existentes antes do fim de semana de corrida, o estúdio associou-se a Daniel Ricciardo para criar um guia com as suas melhores dicas, truques e segredos internos sobre como contornar o circuito de Austin da forma mais rápida possível. Contado através da sua experiência pessoal e personalidade carismática, Ricciardo mergulha no conhecimento técnico, como pontos de travagem, curvas difíceis, ultrapassagens e zonas de DRS, e explica o que é preciso para conquistar a pista.

"Com o Circuit of the Americas ao virar da esquina, queríamos fazer algo especial e permitir que o maior número possível de jogadores experimentasse a nova era da Fórmula 1", disse Paul Jeal, Diretor Sénior de F1® Franchise da Codemasters. "Durante este teste de fim de semana livre, qualquer um pode experimentar a emoção da Fórmula 1 por um tempo limitado e não poderíamos ter pedido um melhor treinador para nos guiar em torno do circuito do que Daniel Ricciardo."

O conteúdo inspirado nos EUA também está disponível agora através do correio no jogo como parte das celebrações do fim de semana de corrida. Até 7 de novembro, todos os jogadores que entrarem receberão uma pintura de estrelas e riscas, capacete, fato de corrida e luvas ao lado da celebração do pódio de Griddy para todos os pilotos criados pelo jogador.

Para as notícias de F1® 22, visita o site do jogo de Fórmula 1® e segue as redes sociais no Instagram, Twitter, TikTok e YouTube.