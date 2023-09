EA Sports FC 24: Aqui está a aguardada banda sonora!

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) revelou a banda sonora oficial do EA SPORTS FC™ 24, que define uma nova era com os sons de The World's Game. A banda sonora apresenta músicas de uma lista global de artistas, estrelas internacionais amadas e novos talentos do panorama musical, que vão inspirar os jogadores em todo o EA SPORTS FC 24.

Com mais de 100 artistas de todo o mundo, com uma seção transversal sem precedentes de género, a lista de canções mostra uma variedade de hitmakers globais, de Major Lazer a The Blessed Madonna e The Rolling Stones. Integram ainda a banda sonora oficial outros artistas superestrelas, Stormzy que agrega diversos prémios internacionais, BET, MOBO, MTV Europe e ainda vencedor do Q Award, multi-Platinum megastar Jack Harlow, o vencedor do Grammy Baby Keem com 17x Grammy, Kendrick Lamar e a vencedora do Grammy Latino Karol G. Inclui ainda o rapper multi-diamante Ninho ft. 2x vencedor do Ivor Novello Award Central Cee, bem como artistas de sucesso, incluindo a sensação pop Indiana King, indie rock knockouts The Last Dinner Party, Obongjayar e o famoso rapper KayCyy, além de canções inéditas do produtor Barry Can't Swim ft. Surya Sen, Michaël Brun, e muitos mais.

Cada canção e artista representam as ambições do EA SPORTS FC na criação de uma paisagem sonora verdadeiramente internacional que define a natureza global do futebol e das influências musicais. Assim como o poder de estilos futebolísticos únicos como o Total Football e o toque brasileiro transcendem continentes, o mesmo acontece com o Afrobeats, o Reggaeton e o Grime.

"A estreia do EA SPORTS FC 24 oferece uma banda sonora global definitiva que se baseia na inovação e autenticidade como nunca antes", diz Steve Schnur, Executivo Mundial e Presidente de Música da Electronic Arts. "Fizemos a curadoria de uma experiência para o jogador que celebra a diversidade e a descoberta por meio de novas músicas e artistas que desafiam géneros, apagam fronteiras, criam cultura do futebol, e alimentam a vida futebolística. É o próximo capítulo de The World's Game, com música como nunca."

A banda sonora completa do EA SPORTS FC 24 já está disponível no Spotify, e outras plataformas de streaming.

O EA SPORTS FC 24 estará disponível para jogar a 29 de Setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de Setembro de 2023. As reservam* já estão disponíveis para EA SPORTS FC™ 24, que será lançado para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.