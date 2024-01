EA Sports FC 24: Aqui está a avaliação de Marcos Leonardo

A EA Sports definiu os potenciais de três jogadores brasileiros que cumpriram o sonho de chegar à Europa. Vítor Roque, Marcos Leonardo e Beraldo foram analisados pelos responsáveis do EA Sports FC 24 e já têm as respectivas avaliações.

Vítor Roque, do Barcelona, chega ao popular simulador com um overall de 76 e um potencial de 88. Já o central Lucas Beraldo, do Paris SG, arranca a aventura no jogo da Electronic Arts com 73 de overall e um potencial de 85.

Marcos Leonardo, jovem craque do Benfica, aparece com um overall de 76 e um potencial de 85. Recorde-se que o antigo jogador do Santos está a arrancar a sua aventura em Portugal com qualidade, tendo já 3 golos em 4 encontros disputados com a camisola da águia.