EA Sports FC 24: Aulas de treino gratuitas para todos

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) anunciou oficialmente que sua biblioteca digital gratuita de aulas de treino já está no ar. Com a experiência combinada dos programadores de produto do EA SPORTS FC e dos treinadores de futebol da UEFA, um conjunto de exercícios icónicos no jogo foram redesenhados para serem replicados nos relvados do mundo real como parte da iniciativa EA SPORTS FC FUTURES, que visa investir significativamente no futebol de nível comunitário com o objetivo de fazer crescer o futebol para todos.

Os vídeos de treino detalham exercícios de futebol diretamente do jogo EA SPORTS FC™ 24 e destinam-se a ser usados em sessões de treino da vida real, e ajudar os atletas a melhorar o seu desempenho em campo. As aulas de treino são dadas por treinadores especializados que oferecem dicas e orientações que estão disponíveis em seis idiomas diferentes aqui.

A EA SPORTS revelou também uma lista de 12 embaixadores do FC FUTURES - uma lista que está em crescimento - que inclui treinadores de futebol e lendas que partilham a ambição de desenvolver o futebol de nível comunitário em todo o mundo. A lista inclui os seguintes nomes, Dejan Kulusevski, Vero, Zico, Marta, Gianfranco Zola, Bixente Lizarazu, Patrizia Panico e Simone Laudehr, além das estrelas que já são embaixadores FC FUTURES: Ian Wright, Emma Hayes, Laura Georges e Fernando Morientes.

"É uma honra ter o apoio da UEFA no FC FUTURES enquanto continuamos a nossa jornada para o desenvolvimento da comunidade global do futebol", disse James Salmon, Diretor Sénior, FC Brand na EA SPORTS.

"É incrível ver os miúdos a realizarem estes treinos dentro de campo, que conheceram a jogar o nosso jogo. Estamos numa posição privilegiada e única com o FC FUTURES e o EA SPORTS FC, onde podemos ter um impacto tão significativo no futebol do mundo real."

Os treinos e treinadores foram anunciados no dia 13 de outubro no UEFA Grassroots Festival of Football, promovido pelo EA SPORTS FC, em Estocolmo. O festival reuniu jovens futebolistas de escolas e clubes locais que participaram em pequenos jogos e desafios de habilidade inspirados nas práticas de treino lançadas recentemente. O objetivo do festival era promover o jogo de base e os valores do futebol de nível comunitário, ao mesmo tempo mostrava-se que a experiência de jogo digital pode ter um impacto real e positivo no desenvolvimento físico do futebol e inspirar um amor mais profundo pelo futebol.

"A UEFA tem o prazer de apoiar o empreendimento inovador da EA SPORTS, e mistura perfeitamente experiências de futebol virtuais e reais", disse Zvonimir Boban, Diretor Técnico e Director de Futebol da UEFA.

"Esta iniciativa oferece aos jovens um envolvimento multidimensional com o desporto e fornece uma plataforma inclusiva para jogadores e treinadores de todos os níveis. Essa é precisamente a ideia principal do Programa de Base da UEFA - manter o futebol acessível, seguro e divertido para todos os que querem participar, e promover ao mesmo tempo uma forte ligação com os clubes, escolas e comunidades locais."

Embaixador do FC FUTURES o jogador sueco do Tottenham Hotspur/Tottenham, Dejan Kulusevski juntou-se às sessões de treino, deu as suas próprias dicas e truques com jovens jogadores ao longo do dia. Os participantes também receberam mensagens especiais entregues virtualmente por Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson e Olivia Schough. Para apoiar clubes, instituições de caridade e escolas locais, o EA SPORTS FC FUTURES também fornecerá equipamentos para ajudar os treinadores a preparar a próxima geração.

"Aprendi a jogar futebol nesta área e tenho muito para retribuir. Estou muito entusiasmado por fazer parte deste evento incrivelmente importante que acredito irá realmente inspirar a próxima geração de futebolistas Suecos", disse Dejan Kulusevski.

"Festivais como este oferecem muito à comunidade e, combinados com as aulas de treino da EA SPORTS, são uma grande oportunidade para todos os envolvidos. Eu só gostaria de ter tido acesso a estas dicas e truques quando estava a aprender dribles em tenra idade!"

O UEFA Grassroots Football Festival é a mais recente ativação do FC FUTURES como parte de um plano mais amplo para investir em projetos de futebol de base nos próximos três anos. As ativações do FC FUTURES no início deste ano incluem a inauguração da Rocky & Wrighty Arena no sul de Londres, as instalações Z5 em Aix-en-Provence com o EA SPORTS FC 24 ICON e o embaixador global Zinedine Zidane, o campo Francisco de Laguna em Vallecas [Madrid], o Kearny Future Field em Nova Jersey [EUA], e o compo de futebol Sam Kerr em Sydney [Austrália]. Outros eventos e revelações do FC FUTURES para desenvolver o futebol comunitário em todo o mundo devem ser anunciados nos próximos meses.

A FC FUTURES ACADEMY, a biblioteca digital gratuita de aulas de treino, já está disponível para acesso no site do EA SPORTS FC aqui.