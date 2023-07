EA Sports FC 24: Bola de Ouro garantida no popular simulador

O EA SPORTS FC anuncia que traz o troféu Ballon D’Or™ para o EA SPORTS FC™ 24. Os jogadores poderão receber o famoso troféu em Player Career no EA SPORTS FC 24.

Todos os jogadores e jogadoras sonham em ganhar o troféu Ballon D’Or™. Desde 1956, todos os anos a France Football atribui o troféu Ballon D’Or™ ao melhor jogador de futebol masculino e feminino da temporada.

Universalmente considerado como o prémio individual mais prestigiado e valioso do futebol, o icónico troféu foi exibido em Amsterdão durante o evento EA SPORTS FC Livestream no dia 13 de julho, com a presença dos antigos vencedores do troféu Luis Figo e Ronaldinho.

Novos recursos na Player Career e Manager Career no EA SPORTS FC™ 24 ajudarão os jogadores a controlar ainda mais o seu destino futebolístico. Alcançar uma temporada individual incrível na Player Career ativará a animação recém criada o troféu Ballon D’Or™ *.

David Jackson,Vvice-presidente de marca da EA SPORTS FC, disse: "Estamos muito satisfeitos por trazer o prestigioso o troféu Ballon D’Or ™ para o EA SPORTS FC.™ Incluir estes troféus icónicos no jogo promove os nossos esforços para proporcionar aos jogadores as experiências de futebol mais autênticas e inspiradoras possíveis."

Kevin Benharrats, CEO da Amaury Media, comenta: "Foi um prazer colaborar com as equipas de marketing da EA. Estamos orgulhosos desta nova parceria com o troféu Ballon D’Or™, esperamos que contribua para o sucesso do EA SPORTS FC™."

O EA SPORTS FC™ 24 estará disponível para jogar a 29 de setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de setembro de 2023. As reservas** já estão disponíveis para EA SPORTS FC™ 24, que será lançado para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Os fãs que reservarem a Edição Ultimate até 22 de agosto receberão uma série de benefícios para os jogadores, incluindo um item não negociável da UEFA Champions League Ultimate Team™ Hero em novembro.