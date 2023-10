EA Sports FC 24 consegue envolvimento massivo dos adeptos

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) partilhou os detalhes sobre o envolvimento dos fãs em todo o ecossistema EA SPORTS FC™, com mais de 11,3 milhões de jogadores em todo o mundo, incluindo através do EA Play, que entraram em campo no EA SPORTS FC™ 24 durante a primeira semana. EA SPORTS FC Mobile, o jogo de futebol [mobile] mais imersivo de todos os tempos, ultrapassou os recordes da franquia EA SPORTS Mobile Football com 2,2 milhões de pessoas que instalaram a aplicação no primeiro dia. Nos 10 dias após o lançamento, um total de mais de 11,2 milhões de novos utilizadores fizeram download do jogo para o telemóvel.

"Estamos entusiasmados por ter tantos fãs a entrar no The World's Game tanto no EA SPORTS FC 24 como no FC Mobile nos primeiros dias desde o lançamento", disse Cam Weber, presidente da EA SPORTS. "Além de receber de volta milhões dos nossos jogadores de longa data, os novos jogadores do FC 24 aumentaram quase 20% de ano para ano, o que demonstra o entusiasmo dos fãs do futebol de todas as partes em juntarem-se ao Clube. Estamos a construir a maior comunidade de futebol do mundo através do EA SPORTS FC, e estamos apenas a começar."

Os fãs do EA SPORTS FC 24 ainda têm a oportunidade de se tornarem um Founder do FC™.

Joga até 1º de Novembro de 2023 e desbloqueia benefícios exclusivos, incluindo vanity no jogo e objetivos no Ultimate Team, incluindo uma experiência Founder Evolution.

Como uma oferta única, os fãs podem estar desde o início na nova era do EA SPORTS FC e reclamar o seu título como Founder do FC para se juntarem ao clube com estilo.

Os utilizadores que fizerem login para jogar o EA SPORTS FC Mobile antes de 30 de Novembro de 2023 também terão a oportunidade de receber um cobiçado item de jogador embaixador do Founders Pack*:

Vinícius Júnior, do Real Madrid CF

Erling Haaland, do Manchester City F.C.

Virgil van Dijk, do Liverpool F.C.

Son Heung-min do Tottenham Hotspur F.C.



Jude Bellingham, do Real Madrid CF

Diogo Jota, do Liverpool FC

Jack Grealish, do Manchester City FC

Federico Chiesa, da Juventus

Enzo Fernández, do Chelsea F.C.

Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund

EA SPORTS FC™ 24 já está disponível para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™.