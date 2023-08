EA Sports FC 24: Do estádio para a rua à boleia do Volta Football

Do estádio para a rua, junta-te aos teus amigos em Clubes e VOLTA FOOTBALL™ no EA SPORTS FC™ 24 com cross-play. Joga, progride e personaliza o teu Pro de forma fiel ao futebol com a introdução de um novo formato de Clubs Season que culmina em Playoffs, a introdução de PlayStyles para um desenvolvimento de jogadores mais realista e mais personalização do que nunca.

· Cross-play: No EA SPORTS FC™ 24, os amigos podem partilhar um clube onde quer que joguem – os jogadores da última geração (PS4/Xbox One) podem entrar em campo juntos, assim como os jogadores da geração atual (PS5/Xbox Series X|S/PC) graças ao novo cross-play. Também desbloqueia tabelas de classificação unificadas, uma para cada geração de consola, para que jogadores de diferentes consolas possam competir entre si pela colocação global.

· Clubs League Season + Playoffs: Um novo formato de Season traz um novo nível de competição e dinamismo aos Clubes do EA SPORTS FC™ 24. Durante cada Season, os Clubes competem numa Fase da Liga, sobem da divisão mais baixa para a mais alta, ganham pontos e pressionam a sua promoção. Cada Season culmina numa nova Fase de Playoffs, onde os Clubes têm um número fixo de jogos para subir na tabela de classificativa da Liga e ganhar recompensas adicionais de final de época na forma de fãs, reputação e troféus exclusivos da Liga de Clubes. Quanto mais alto o teu Clube terminar tanto na Fase da Liga como na Fase de Playoffs, melhores recompensas ganharás no final de cada Season.

· Progressão do Clube: Vai além do crescimento do teu Pro para fazeres crescer o teu Clube juntamente com os teus amigos, ganha adeptos, para conseguir desbloquear os níveis de reputação e expandir a exposição do teu Clube. Quanto mais popular for o teu Clube, mais poderás adaptar o teu estádio — e melhor será a tua equipa de IA.

· PlayStyles in Clubs: Desenvolve o teu Pro no teu jogador favorito com PlayStyles - capacidades únicas que o fazem destacar-se em campo. Cada PlayStyle torna o seu Pro mais pessoal, e desbloqueia um novo nível de personalização dando-lhe controlo sobre o tipo preciso de jogador no qual o teu Pro se transforma..

VOLTA FOOTBALL™: Sai à rua com mais amigos este ano graças ao cross-play no VOLTA FOOTBALL™. Personaliza o teu Pro com nova vanity, mostra as tuas habilidades em mini-jogos ou simplesmente desfruta de jogos sociais com amigos neste ambiente casual e orientado para a comunidade de futebol de rua.