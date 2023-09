EA Sports FC 24: ICON's Class recheada de grandes nomes

À medida que fechamos a temporada de Ratings, é hora de conhecer a ICONs Class do EA SPORTS FC™ 24

O cobiçado título de ICON provoca um debate intenso todos os anos, mas este ano, recebemos uma nova classe de pioneiros da história do futebol – incluindo cinco ICONs inovadores que abriram o caminho para o futebol feminino – no Ultimate Team™. Entre levar os seus clubes ou nações a grandes honras e estabelecer a fasquia cada vez mais alta para as gerações futuras, estes ICONs mantiveram-se e continuaram a brilhar ao longo das suas carreiras, tornando-os lendas por direito próprio.

ICONs Class no FC 24:

Mia Hamm (EUA): Primeira. Descrevemos Mia Hamm com esta palavra. Primeira vencedora do prémio de Jogadora Mundial Feminina do Ano, primeira bicampeã Mundial Feminina em 1999 e primeira mulher introduzida no Hall da Fama do Futebol Mundial.

Zico (Brasil): Os maiores craques do futebol mundial idolatraram o génio criativo de Zico ao inventar novas maneiras de passar por cima dos adversários e estabelecer o recorde histórico de golos em livre, 101.

Bobby Charlton (Reino Unido): Cavaleiro da Rainha da Inglaterra, Bobby é apenas um dos nove jogadores a vencer o Mundial, a Liga dos Campeões da UEFA e a Bola de Ouro.

Camille Abily (FRA): Lenda francesa e do Olympique Lyonnais, Abily levou para casa cinco títulos da UEFA Women's Champions League nos últimos oito anos da sua carreira, marcou +15 golos por temporada a partir do meio-campo e criou oportunidades atrás de oportunidades para suas companheiras de equipa, ajudou a transformar a sua equipa numa das mais dominantes da história do futebol.

Birgit Prinz (GER): Prinz foi o auge do futebol alemão por mais de uma década, ganhou todos os prémios de Jogadora Alemã do Ano entre 2001 e 2008, enquanto levou o Frankfurt a seis títulos da Frauen-Bundesliga e seis vitórias na Taça da Alemanha nesses oito anos. Foi ainda premiada com a Bota de Ouro no Mundial de 2003.

Homare Sawa (JP): Depois de marcar quatro vezes na sua primeira aparição internacional pelo Japão aos 15 anos de idade, Sawa tornou-se 11 vezes vencedora da Liga, vencedora do prémio de Jogadora Mundial do Ano e reformou-se como recordista de convocatórias e golos marcados pelo Japão.

Kelly Smith (Reino Unido): Segunda melhor goleadora de todos os tempos da Inglaterra, com média de mais de um golo por jogo, Smith é conhecida por erguer cinco título da liga inglesa ao lado de cinco aças de Inglaterra, e levou o Arsenal a uma memorável vitória na UEFA Women's Cup.

Franck Ribery (FRA): Este esquivo extremo francês estabeleceu o então recorde de títulos da Bundesliga, venceu nove vezes em apenas 12 épocas na Baviera, juntamente com uma memorável vitória na UEFA Champions League em 2013.

Os ICONs deste ano refletem os esforços contínuos do EA SPORTS FC para criar a experiência de jogo de futebol mais autêntica.

"Tornar-me um FC 24 ICON é muito gratificante para mim. Fico feliz de ter a oportunidade de me aproximar das novas gerações, mostrar um pouco da minha carreira e quem eu era como jogador", diz o ex-craque brasileiro Zico. "É uma honra que meu legado continue a inspirar as gerações através da EA SPORTS."

"É uma verdadeira honra estar incluída entre os ICONS e Lendas do futebol no FC 24", disse Camille Abily. "Também estou muito feliz por este ano as jogadoras estarem ao lado dos jogadores, o que é uma excelente notícia para o futebol feminino e uma ótima maneira de aumentar o perfil e o reconhecimento da nossa modalidade entre o público em geral."

"Estou muito feliz por ser uma das primeiras mulheres a ser integrada no FC 24 e por voltar a fazer parte do futebol mundial", disse a formidável avançada alemã Birgit Prinz.

O EA SPORTS FC™ 24 estará disponível para jogar a 29 de setembro de 2023, com acesso antecipado através da Ultimate Edition disponível a partir de 22 de setembro de 2023. reservas* já estão disponíveis para o EA SPORTS FC™ 24, que será lançado para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.