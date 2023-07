EA Sports FC 24: Marvel deu vida a 19 Heróis Ultimate Team

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) e a Marvel Entertainment anunciaram sua colaboração renovada para inaugurar em campo uma nova era Ultimate Team™ Heroes no EA SPORTS FC™ 24. Pela primeira vez, as jogadoras de futebol feminino serão apresentadas como Ultimate Team™ Heroes ao lado de uma nova formação de Heróis do futebol masculino, com ilustrações criadas pelo artista de renome J.L. Giles da Marvel Comics. Os jogadores que reservarem* EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Edition até 22 de agosto receberão um dos 19 Heróis no seu Ultimate Team™.

Com a chegada este ano do Ultimate Team™ Heroes ao EA SPORTS FC™ 24 veremos as jogadoras da UEFA Champions League e as jogadoras da UEFA Women's Champions League emergir como novas personagens poderosas que incorporam tanto os seus feitos heroicos na carreira como traços desportivos característicos. Tendo já confirmado que algumas das melhores competições do mundo estarão presentes no EA SPORTS FC, a EA SPORTS anunciou recentemente uma renovação exclusiva com a UEFA, o que significa que o EA SPORTS FC 24 é o único lugar onde se poderá jogar a icónica UEFA Champions League, UEFA Women's Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League e UEFA Super Cup.

A classe Ultimate Team™ Heroes do EA SPORTS FC 24 abrange 19 jogadores no total:

Alex Scott, Carlos Tévez, Wesley Sneijder, Gianluca Vialli, Bixente Lizarazu, Nwankwo Kanu, Nadine Keßler, Ludovic Giuly, John Arne Riise, Paulo Futre, Dimitar Berbatov, Tomáš Rosický, Sonia Bompastor, Jari Litmanen, Rui Costa, Vincent Kompany, Steve McManaman, DaMarcus Beasley e Ramires.

"As ilustrações dos jogadores criadas pela Marvel são fantásticas e incorporam lindamente os esforços heroicos em campo destas lendas do futebol que jogaram nas competições de clubes da UEFA - agora reimaginadas no EA SPORTS FC 24", disse David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "A nossa colaboração contínua com a Marvel Entertainment é construída com base na criatividade, inovação e inclusão, e estamos entusiasmados em representar os Heróis Ultimate Team masculino e feminino no jogo."

Vanity items no jogo serão disponibilizados com base nos respetivos Heróis do Ultimate Team™, incluindo tifos, equipamentos, bolas e muito mais* - com detalhes adicionais a serem partilhados numa data posterior. Os jogadores podem aprender mais sobre os Heróis do Ultimate Team™ através de banda desenhada online da Marvel Heroes que estará disponível brevemente, que incluirá biografias escritas pela Marvel das personagens dos jogadores e jogadores.

Os jogadores que reservarem** EA SPORTS FC™ 24 Ultimate Edition até 22 de agosto receberão um dos 19 Heróis no seu Ultimate Team™ quando estiverem disponíveis no jogo em Novembro, bem como acesso antecipado de 7 dias ao jogo a partir de 22 de setembro de 2023.

EA SPORTS FC™ 24 será lançado a 29 de setembro de 2023 para a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.