EA Sports FC 24: Pundit Picks, o upgrade do Ultimate Team que destacará jogadores todos os meses

O EA Sports FC anunciou esta terça-feira o Pundit Picks, um novo Player Program que traz um upgrade mensal ao Ultimate Team para um jogador escolhido por um comentador da Premier League e da LALIGA EA Sports. Especialistas da 'Sky Sports' e da DAZN vão debater e escolher jogadores que considerem meritórios de um Pundit Pick.O Pundit Pick não é um prémio tradicional de Player of the Match ou Player of the Month. Em vez disso, os especialistas podem fundamentar a escolha para celebrar as conquistas do jogador num jogo específico. Quer tenha brilhado em campo, jogado como um herói desconhecido durante toda a temporada, ou simplesmente mereçam os holofotes – qualquer uma destas razoes pode ser um fundamento para um Pundit Pick.Jamie Carragher, ex-futebolista e atual comentador da 'Sky Sports', selecionará o primeiro Pundit Pick entre os jogadores que participarem nos jogos da semana 11 da Premier League. No futuro, o Pundit Picks será um programa mensal alternando entre a Premier League e a LALIGA EA Sports, com o primeiro Pundit Pick da LALIGA/DAZN a chegar em dezembro.O Pundit Pick receberá então uma atualização personalizada no EA Sports FC 24 Ultimate Team, disponível para desbloquear no jogo 2-3 dias após a transmissão televisiva através de um Squad Building Challenge (SBC).