EA Sports FC 24 revela Future Stars Team 1 e anuncia ICONs

A primeira equipa Future Stars do EA SPORTS FC 24 foi revelada! Estes jogadores são talentos em destaque no futebol em todo o mundo, com idade igual ou inferior a 23 ano. Cada jogador foi selecionado devido às suas impressionantes performances em campo, o que sugere que eles têm o que é preciso para torná-lo um ícone global do jogo.

A primeira equipa (Team 1) conta com nomes como Trinity Rodman (Washington Spirit), Jeremy Doku (Manchester City) e Lauren James (Chelsea FC), juntam-se ainda mais 14 jovens talentos do futebol selecionados pelo EA SPORTS FC para celebrarem as suas épocas de sucesso e serem coroados em Future Stars.

Este ano, o EA SPORTS FC não está apenas a celebrar os talentos em ascensão que estão prontos para alcançar o topo do futebol, homenageia também jovens lendas do futebol anteriores com a equipa inaugural de Future Stars ICONs. Entre os jogadores que vão fazer parte da Team 1 ICONs estão Steven Gerrard, Clarence Seedorf e Roberto Carlos.

A partir de hoje, os jogadores do FC 24 podem começar a adicionar as jovens estrelas da Team 1 às suas equipas. Os itens dos jogadores Future Stars vão chegar com aumentos de classificação, um reflexo do seu potencial para se tornarem numa sensação futura.

"Estou incrivelmente animada e abençoada por ser nomeada como uma Future Star no jogo icónico que cresci a jogar", disse Trinity Rodman, jogadora da equipa Washington Spirit. "Sinto-me honrada que o EA SPORTS FC reconheça o meu trabalho árduo e desempenhos até à data, e estar a refletir isso no jogo."

A lista EA SPORTS FC 24 Future Stars Team 1inclui:

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Jérémy Doku (Man City)

Alejandro Garnacho (Man Utd)

Alejandro Balde (Barcelona)

Lauren James (Chelsea)

Harvey Elliott (Liverpool)

Victor Boniface (Bayer Leverkusen)

Arda Güler (Real Madrid)

Castello Lukeba (RB Leipzig)

Pablo Barrios Rivas (Athletico Madrid)

Yann Aurel Bisseck (Inter Milan)

Margaux Le Mouël (Paris FC)

Jun Endo (Angel City)

Naomi Girma (San Diego Wave)

A lista EA SPORTS FC 24 Future Stars ICONs Team 1 inclui:

Emmanuel Petit

Hernán Crespo

Paolo Maldini

Roberto Carlos

Ronaldinho

Clarence Seedorf

Steven Gerrard

Wayne Rooney