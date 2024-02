EA Sports FC 24 Revela Future Stars Team 2

Uma semana após a revelação da Team 1, o EA SPORTS FC™ revelou a segunda equipa Future Stars. Os futuros talentos em ascensão que estão em destaque na Team 2 deste ano, incluem: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Cole Palmer (Chelsea), Selma Bacha (Lyon) e Maya Le Tissier (Manchester United).

O surgimento de uma nova e emocionante era do futebol traz a emoção de ver estes jogadores dentro e fora do campo. Os fãs são capazes de ficar cara a cara com as futuras estrelas do jogo e testemunhar estes prodígios enquanto continuam a realizar o seu percurso de enorme potencial.

A Future Stars Team 2 do EA SPORTS FC 24deste ano inclui:

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Joshua Zirkzee (Bologna)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Michael Olise (Crystal Palace)

Cole Palmer (Chelsea)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Selma Bacha (Lyon)

Willian Pacho (Eintracht Frankfurt)

Maya Le Tissier (Manchester United)

Bafodé Diakité (Lille)

Rico Lewis (Manchester City)

"Enquanto crescia, não tenho a certeza se teria acreditado se me dissessem que eu seria um EA SPORTS FC 24 Future Star", disse Youssoufa Moukoko, avançado do Borussia Dortmund. É um privilégio estar incluído numa lista tão prestigiada e na companhia de tantos grandes jogadores do passado e do presente. Vou me esforçar e continuar a trabalhar muito para me tornar um Future Star ICON!"

A partir de hoje, os jogadores do FC 24 podem começar a adicionar as jovens estrelas da Team 2 à sua equipa. Os itens de jogador vêm com aumentos de classificação, um reflexo do seu potencial para se tornar numa sensação futura.

Além disso, os fãs falaram e o EA SPORTS FC ouviu. Este ano, pela primeira vez, serão introduzidos os Future Stars ICONs com alguns dos jovens mais famosos do futebol na sua época. ICONs adicionais a serem integrados no jogo incluem nomes como Zinedine Zidane, David Beckham e Kelly Smith.

A lista completa de Future Stars ICONs Team 2 do EA SPORTS FC 24 inclui:

Kelly Soares

Rivaldo

Zico

Pavel Nedved

Zinedine Zidane

David Beckham

Gennaro Gattuso

Carles Puyol

Podes ver os materiais da Future Stars Team 2 aqui, e mais informações sobre Future Stars podem ser encontradas no site da EA.