EA Sports FC 24: Revelação dos Ultimate Team Heroes

Esta semana The World's Game dá as boas-vindas a uma nova classe de futebolistas Heroes para o Ultimate Team™, este ano mais e melhor à medida que entramos numa nova era com o EA SPORTS FC™ 24!

Um novo elenco de estrelas da UEFA Champions League e da UEFA Women's Champions League recebem o tratamento da Marvel, estas estrelas serão recordadas pelo desempenho futebolístico tanto a nível nacional como a nível continental.

Vamos anunciar novos EA SPORTS FC™ 24 Heroes, todos os dias até sexta-feira, 28 de julho, quando revelaremos todo o elenco.

Revelação Heroes

Nwankwo Kanu (Eredivisie)

Tomáš Rosický (Bundesliga)

John Arne Riise (Premier League)

Nadine Kessler (Bundesliga Feminina)

Ludovic Giuly (La Liga)