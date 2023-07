EA Sports FC 24: Um ciborgue para dar início a uma nova era

Está dado o pontapé de saída daquela que será a nova era do futebol digital da EA Sports. O novo e revigorado EA Sports FC 24 foi oficialmente apresentado esta quinta-feira, no The Kromhouthal, em Amesterdão (Holanda), num evento que contou com a presença de vários meios de comunicação internacionais, como foi o caso do nosso jornal. Record esteve na capital holandesa para conhecer os bastidores daquele que será o videojogo que marcará o início daquela que se espera ser uma nova era no futebol virtual depois do fim da parceria entre EA Sports e FIFA, que terminou com o FIFA 23.

A noite - fantástica por sinal - contou com a presença de várias figuras importantes do mundo do futebol, como Luís Figo, Didier Drogba e Ronaldinho, mas também por parte da Electronic Arts. Andrew Wilson, CEO da empresa norte-americana responsável pelo FC 24, fez as honras de abrir o evento com um discurso apaixonado sobre toda a sua relação com o futebol. Durante a apresentação, o diretor-executivo da EA sublinhou o facto de querer tornar o novo EA Sports FC 24 no "jogo de todos", aliando a importância de tentar "mudar a forma como o mundo joga futebol" a cada ano que passa. Aliás, um dos aspetos que se retiram da cerimónia oficial de lançamento foi a mensagem que a EA quis passar de que está bem e recomenda-se - mesmo sem a FIFA.

Mas vocês estão aqui para as novidades, por isso, cá vamos:

Alex Scott, que marcou o golo que deu a vitória ao Arsenal na final da Liga dos Campeões feminina de 2007, foi quem abriu a caixa de pandora que todos esperavam. A ex-internacional inglesa, que agora é repórter e comentadora desportiva, revelou que o novo EA Sports FC 24 contará com os campeonatos de futebol feminino da Alemanha (Google Pixel Frauen-Bundesliga) e Espanha (Liga F). A novidade arrancou os primeiros aplausos por parte da plateia presente nas bancadas do mini-estádio de futebol que a EA montou para o evento que teve transmissão em direto para todos os fãs através do YouTube.

A segunda grande novidade da noite foi revelada por Leah Williamson, capitã da seleção inglesa feminina de futebol e embaixadora da EA Sports, que apesar de não poder estar presente no evento por motivos óbvios - concentração para o Mundial'2023 na Austrália e Nova Zelândia - deixou uma mensagem via vídeo onde revelou a introdução, pela primeira vez, do futebol feminino no Ultimate Team, aquele que é o modo mais querido por todos os amantes do jogo da EA.

Contudo, o melhor ficou reservado para o final. E quem trouxe as melhores novidades - pelo menos aquelas que todos queriam ouvir (e ver) - foi Nick Wlodyka, um dos rostos mais importantes no desenvolvimento desta nova face da EA. Durante a apresentação, o Sénior vice-presidente e diretor-geral da EA Sports FC especificou quais são os três vértices do triângulo que dão vida ao símbolo do FC 24:

- HyperMotion V: É a maior novidade tecnológica apresentada pela EA Sports num jogo, pois permite à empresa utilizar imagens em tempo real de jogos profissionais e transformá-las em movimentos e animações das personagens no jogo. "É possível vermos um jogo da Liga dos Campeões e dentro de dias ter essas animações no nosso servidor pronta a entrar no jogo só para vocês", reiterou, acrescentando: "É uma ferramenta que deixa os fãs perto da realidade, mais do que alguma vez se viu."

- Frostbite: É uma ferramenta que está em constante evolução e a EA Sports fez questão de mostrar que este ano não foi uma exceção à regra. Através da EA Sports Sapient Technology, o novo FC 24 apresenta animações e movimentos de corpo "10 vezes mais precisos" do que as versões anteriores do videojogo até então denominado FIFA. Já a GPU Cloth "encaixa-se finalmente nas exigências do futebol moderno", com a introdução de novas experiências em dias de jogo e imagens nunca antes vistas num videojogo de futebol da EA Sports, como comentários de especialistas em painel, entre outros que serão, em tempo oportuno, revelados.

- PlayStyles: A par da HyperMotion V, esta ferramenta é uma autêntica 'delícia' para os fãs. Otimizada pela Opta, plataforma que recolhe dados sobre futebol e jogadores, este recurso veio acrescentar mais autenticidade aos jogadores, somando-lhes características únicas, sejam elas na capacidade de finalização ou até na habilidade individual. Em suma, é o que torna a loiça lá de casa mais especial, digamos.

Se achavam que as novidades acabavam aqui, estão muito enganados. Nick Wlodyka anunciou ainda a criação do novo FC Tactical, um jogo dedicado especialmente à estratégia (um pouco como o próprio nome já por si só revela) que vem aumentar a oferta da EA Sports para os dispositivos móveis, a par do FC Mobile - oferta que se mantém de outros anos.

Para fechar a cerimónia em chave de ouro, o vice-presidente da EA Sports FC revelou que o novo EA Sports FC 24 será lançado à escala global a 29 de setembro. Contudo, quem fizer a pré-ordem do Ultimate Edition poderá experimentar o jogo uma semana antes, a 22 de setembro, através do Early Access.

Quem também se juntou à festa foi o norueguês Erling Haaland, avançado do Manchester City que faz capa daquela que é a primeira edição do EA Sports FC. O 'ciborgue' deslocou-se até Amesterdão para subir ao palco, onde revelou sentir-se orgulhoso por ser o rosto do videojogo que junta cerca de 150 milhões de fãs em todo o mundo. "Tenho de dizer que gosto, não está nada mau [risos]. Gosto da capa, a começar pela fotografia que é de um jogo em que eu marquei cinco golos. Só por isso já não é um mau começo [risos]. É um sonho [estar na capa]. Toda a gente sabe que é o sonho de qualquer pessoa que joga futebol. Estar na capa faz-me sentir muito bem. Estou muito feliz. É um momento de orgulho para mim", vincou, antes de receber dezenas de aplausos vindos das bancadas.



Esta sexta-feira é dia de descobrirmos mais novidades para vocês aqui em Amesterdão, por isso, continuem com o Record para saberem tudo sobre o novo EA Sports FC 24. Por enquanto, fica com o trailer oficial do jogo, caso ainda não tenhas visto: