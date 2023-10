EA Sports FC expande-se e apresenta o FC Tatical

A Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) divulgou as primeiras informações sobre o EA SPORTS FC™ Tactical, uma nova maneira de jogar o The World’s Game em dispositivos móveis. O EA SPORTS FC Tactical apresenta uma simulação interativa com jogabilidade baseada na estratégica e com acesso a mais de 5.000 jogadores autênticos e mais de 10 ligas principais, incluindo a Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A.

A mais recente adição ao crescente ecossistema EA SPORTS FC, EA SPORTS FC Tactical destaca as estratégias em jogo, como resistência e gestão de power-play. Os encontros são simulados, com oportunidades para defender, atacar, executar movimentos de habilidade e fazer tentativas ao alvo, todos estes elementos transmitem uma ação de futebol autêntico como nunca vimos antes.

"O EA SPORTS FC Tactical adota uma jogabilidade estratégica para criar uma experiência de futebol totalmente nova que mergulha os jogadores no The World’s Game como nunca antes", disse Nick Wlodyka, Vice-Presidente Sénior e Diretor Geral da EA SPORTS FC. "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas aos fãs de jogos baseados em estratégia e queremos que se juntem ao clube como parte da comunidade de jogadores do EA SPORTS FC, e estamos ansiosos por partilhar mais sobre o EA SPORTS FC Tactical em breve."

O EA SPORTS FC™ Tactical incluirá uma ampla gama de modos jogáveis, desde competições amistosas online até competições online intensas, incluindo encontros de Rank, Ligas e Guilds. Treina os jogadores para dominarem os movimentos de alta habilidade, desbloquear características perfeitas para uma progressão mais profunda e personaliza a tua equipa com vários itens, como designs de estádios, equipamentos e bolas.