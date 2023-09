EA Sports FC Mobile está a caminho: E estas são as novidades...

O EA SPORTS FC™ Mobile está programado para ser lançado oficialmente A 26 de setembro através da App Store e Play Store em dispositivos iOS e Android.

Para os usuários existentes, o EA SPORTS FC™ Mobile estará disponível como atualização gratuita sem a necessidade de descarregar novamente para o dispositivo.

Os jogadores que descarregarem o jogo antes de 26 de setembro obterão o status de Founder do FC MOBILE para desbloquear benefícios, incluindo itens especiais de jogador no jogo para o EA SPORTS FC MOBILE no lançamento.

Vê aqui mais informações sobre os founders do EA SPORTS FC Mobile.

Conforme anunciado em Agosto, Vinicius Jr. será a estrela da capa do EA SPORTS FC™ Mobile, enquanto novos controlos intuitivos de jogabilidade introduzirão um novo nível de imersão para os jogadores. O jogo proporcionará uma experiência de futebol autêntica inigualável em dispositivos móveis com mais de 15.000 jogadores totalmente licenciados em 650 equipas e mais de 30 ligas – incluindo a UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga e muito mais.

Verifica nos seguintes segmentos as principais atualizações do EA SPORTS FC™ Mobile.

Jogabilidade

A EA SPORTS mudou a forma como as pessoas jogam e desfrutam do futebol, e revolucionou tecnologias de ponta, o que significa que o EA SPORTS FC™ Mobile oferece jogabilidade de nível superior em todas as partidas. Aqui estão alguns dos destaques de jogabilidade que os jogadores podem esperar.

· Controlos de impacto: Apresentamos o imensamente satisfatório Power Shot, poderoso Hard Tackle e Knock On, que será trazido para o telemóvel pela primeira vez.

· Sistema de Tiro de Elite: A profundidade e a estratégia do jogo são atualizadas através do contexto de remate, bolas paradas e uma atualização de animação na física da rede de golos.

· Verdadeira Personalidade do Jogador: Os jogadores estão mais distintos do que nunca com maior Impacto de Atributos e autênticos Estilos de Corrida do Star Player.

· Velocidade de jogo dinâmica: A jogabilidade é diversificada através de atualizações de ritmo e drible, com um equilíbrio dedicado entre drible e defesa.

· Balanço e correções de bugs: Melhorias foram feitas no balanço dos movimentos de habilidade, balanceamento de cabeçalhos cruzados, IA do goleiro e condição de Half End.

Visuais e Áudio

EA SPORTS FC™ Mobile está a receber algumas novas atualizações visuais e de áudio incríveis para criar a experiência de futebol autêntica incomparável para os jogadores em dispositivos móveis.

O jogo vai oferecer extensas atualizações visuais para ajudar os jogadores a mergulhar no jogo. Desde uma experiência de transmissão atualizada usando novos ângulos de câmara do jogo, desde as bolas paradas até aos replays de golos aperfeiçoados, os jogadores vão sentir-se envolvidos na jogo.

As atualizações incluem:

Novos ângulos de câmara: uma novíssima câmara EA SPORTS™ oferece uma aparência mais semelhante à transmissão e permite que aproveites a atmosfera do estádio como nunca. Novas câmaras para as bolas paradas, incluindo livres diretos, bolas paradas táticas e até remates para golo também foram adaptadas para a plataforma móvel para que os jogadores possam desenhar os seus gestos com mais cuidado. Replays de golo aperfeiçoados também foram adicionados para que os jogadores possam comemorar os seus maravilhosos golos e voltar a assistir em câmaras as repetições cativantes.

HUD dinâmico: Também renovamos o HUD mostrado durante a o jogo para exibir informações reativas e personalizadas para conseguir uma maior imersão dos jogadores no jogo. O dinâmico HUD agora simula transmissões das principais ligas com muito mais fidelidade.

Gráficos atualizados dos estádios: Fizemos melhorias significativas na qualidade visual dos estádios, dando-lhes vida com mais detalhes e realismo. Desde relva melhorada, multidões mais detalhadas a placas de publicidade dinâmicas.

O EA SPORTS FC™ Mobile oferece uma grande variedade de atualizações de áudio para fazer com que os jogadores se sintam como se estivessem ali mesmo em campo. Desde o som da bola a bater no fundo da rede após um Power Shot até o rugido da multidão à medida que os jogadores se aproximam do golo, aperfeiçoamos os efeitos sonoros para fornecer uma experiência de jogo de áudio verdadeiramente imersiva.

As atualizações incluem:

· Atualizações de comentários: Os jogadores desfrutarão de comentários mais autênticos que dão vida à transmissão. Mais reações e análises em tempo real com cobertura play-by-play foram incluídas para adicionar ainda mais profundidade à experiência de jogo dos jogadores.

· Atualizações do estádio: Adicionamos uma variedade de recursos para criar a experiência móvel mais autêntica até agora. De cânticos específicos da equipa a comentadores de estádio e sons da rede da baliza melhorados, cada recurso soa mais poderoso do que nunca. O recurso Multidão Dinâmica também significa que os jogadores podem ouvir os aplausos da multidão a intensificarem-se à medida que os jogadores se aproximam da baliza.

Descubra mais sobre atualizações visuais e de áudio aqui.

Locker Room

O locker room do EA SPORTS FC™ Mobile é um novo recurso - especificamente focado na personalização - para tornar a experiência de cada jogador mais pessoal do que nunca.

Os jogadores poderão personalizar a sua equipa e os jogadores de acordo com o seu estilo preferido. Em seguida, os jogadores podem ajustar os números dos equipamentos dos craques e a aparência do equipamento, incluindo o comprimento das meias, o comprimento da manga e o estilo da camisa.

Na Identidade do Clube, os fãs podem inserir o seu toque pessoal no Ultimate Team™ com a escolha de escudo do clube, logótipo do utilizador, bola e emojis.