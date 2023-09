EA Sports FC Mobile também já anda por aí!

Hoje, a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) celebra o lançamento do EA SPORTS FC™ Mobile, e marca um novo começo para o futuro do futebol nas plataformas móveis. O EA SPORTS FC Mobile já está disponível para download na App Store e Play Store em dispositivos iOS e Android. Para uma comunidade já existente com +100M utilizadores ativos, o EA SPORTS FC Mobile estará disponível através de uma atualização gratuita sem a necessidade de descarregar novamente para os dispositivos.

O EA SPORTS FC Mobile oferece uma experiência de futebol autêntica inigualável em dispositivos móveis e apresenta mais de 15.000 jogadores totalmente licenciados em mais de 650 equipas e mais de 30 ligas – incluindo a UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga e muito mais.

True Player Personality traz autenticidade ao jogo, pois reflete características do jogador com pontos fortes e fracos distintos e que diversificam a jogabilidade e a construção de equipas.

"À medida que entramos nesta nova era com o EA SPORTS FC, temos a intenção de conhecer a nossa comunidade global de jogadores, onde existe a escolha do jogador e se criam as experiências de futebol mais imersivas e autênticas", disse Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "O EA SPORTS FC Mobile é fundamental para desbloquear um novo nível de envolvimento para enriquecer o ecossistema FC para os nossos jogadores e continuar o nosso caminho para um futuro que dá prioridade aos fãs."

Responsável pelo equilíbrio do ritmo e drible, Dynamic Game Speed manifesta-se numa jogabilidade composta e compatível com dispositivos móveis, e proporciona aos jogadores mais tempo com a bola para tomar decisões e diversificar o estilo da construção de jogo. Com o Elite Shooting System, os diferentes estilos de remate são criados para serem únicos e gratificantes, cada um com seu próprio caráter e propósito de colocar os jogadores numa posição para marcar.

O EA SPORTS FC Mobile introduz um novo nível de imersão para comandar o campo com novos Impact Controls, focados em três áreas:

Power Shot: O Power Shot é o tipo de remate mais rápido do jogo, mas vem com uma mecânica de risco vs recompensa. A duração da animação de um Power Shot é muito maior do que um remate normal e coloca o jogador em risco de ser abordado durante o remate. Libertar com sucesso um Power Shot não só parece ótimo, mas é imensamente satisfatório para rematar.

Hard Tackle: Hard Tackles é um poderoso e longínquo stand tackle, que permite que os jogadores aniquilem avançados ou façam um bloco de remate no último segundo. Os defesas podem executar tackles mais rápidos e poderosos com o Hard Tackle.

Knock On: Desbloqueia a velocidade máxima enquanto driblas e te afastas dos defesas ou cria espaço para entrares em remate. Knock On e também o recém-adicionado Hard Stop foram adicionados ao FC Mobile como Team Skill Moves, o que permitem a personalização para o controlo de direção, conforme desejado.

"Ao aperfeiçoar o que torna a jogabilidade móvel especial com os nossos controlos refinados, criamos uma experiência de futebol acessível a todos os jogadores e níveis de habilidade", disse Lawrence Koh, VP, EA SPORTS FC MOBILE. "Com o True Player Personality a trazer características autênticas do jogador no jogo, incentivamos a nossa própria comunidade de jogadores a descobrir o seu próprio estilo de jogo e celebrar a alegria da glória ao lado das suas estrelas de futebol favoritas."

Experimenta a UEFA Champions League

Desfruta de uma experiência autêntica com o novo UEFA Champions League Tournament mode. Assume o controlo de um dos clubes qualificados, joga para ficares à frente na Fase de Grupos, avança pela Fase Eliminatória e compete para ficares com o troféu na Final!

Uma nova aparência

Uma experiência imersiva de dia de jogo no EA SPORTS FC Mobile aproximará a comunidade de jogadores do The World's Game mais do que nunca com novas atualizações visuais e de áudio, que incluem uma experiência de transmissão totalmente novas como a introdução de encontros e uma câmara ampla que transmite a atmosfera do estádio. Uma série de novas opções de câmara de bola parada, combinadas com áudio melhorado com os comentários dinâmicos e cantos específicos da equipa, farão com que momentos-chave em campo ganhem vida.

The Locker Room também oferecerá mais opções para os apoiantes personalizarem a sua equipa e jogadores, e para se adequarem ao seu estilo favorito. As opções incluirão ajustar os números e a aparência do equipamento dos seus jogadores estrela, incluindo o comprimento das meias, comprimento da manga e estilo da camisa. Na Identidade do Clube, os fãs podem adicionar o seu próprio toque pessoal no Ultimate Team com a escolha de escudo do clube, logotipo do jogador, bola e emojis.

Toda a interface do utilizador também foi reformulada para refletir a marca EA SPORTS FC Mobile. De imagens de fundo a animações, ícones e fontes, a jornada visual será fresca e moderna à medida que os jogadores sentem emoção antes de entrarem em campo.

Founders Pack

Os utilizadores que fizerem login para jogar o EA SPORTS FC Mobile entre 26 de Setembro e 30 de Novembro de 2023 também terão a oportunidade de marcar e conseguir um cobiçado item de jogador embaixador do Founders Pack*:

Vinícius Júnior, do Real Madrid CF.

Erling Haaland, do Manchester City F.C.

Virgil van Dijk, do Liverpool F.C.

Heung-min Son, do Tottenham Hotspur F.C.

Jude Bellingham, do Real Madrid CF

Diogo Jota, do Liverpool F.C.

Jack Grealish, do Manchester City FC

Federico Chiesa, da Juventus

Enzo Fernández, do Chelsea F.C.

Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund

EA SPORTS FC Mobile junta-se ao EA SPORTS FC™ 24, que será lançado a 29 de setembro, e marca um novo começo para o futuro do futebol para ligar centenas de milhões de fãs através de produtos de consola, mobile, online e esports.

Para mais notícias e informações sobre o EA SPORTS FC Mobile, fica atento ao site oficial e canais sociais no Instagram, X, Facebook e YouTube. Transfere o jogo na App Store e na Google Play Store para acederes ao Word’s Game no teu Bolso.