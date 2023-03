Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

EA Sports FIFA 23: Agora é possível jogar com o equipamento do FC Porto de 1906/07 EA Sports lançou esta quinta-feira um novo conjunto de retro Kits, para que os fãs possam celebrar a rica história dos seus clubes favoritos no FIFA 23





Do FC Porto de 1906/07 ao Celtic de 1967/68: EA Sports FIFA 23 adiciona novos retro kits