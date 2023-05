EA Sports FIFA 23: Bernardo Silva na Community Team of the Season

A Community Team of the Season já está no jogo! Forjado nas principais ligas do mundo e escolhido pelos adeptos, o Community TOTS deste ano já foi revelado, com jogadores como Andy Robertson (Liverpool), David De Gea (Manchester United) e Kingsley Coman (Bayern Munique) a fazer parte do elenco.

Vê abaixo a lista de jogadores que estarão disponíveis no jogo a partir de hoje:





1. David De Gea – Espanha - Manchester United2. James Tavernier – Inglaterra - Rangers3. Nathan Aké – Holanda – Manchester City4. Andrew Robertson – Escócia - Liverpool5. Kim Min Jae – Coreia do Sul – Nápoles6. Kingsley Coman – França – Bayern Munique7. Khéphren Thuram – França – Nice8. Bernardo Silva – Portugal - Manchester City9. Rodrygo – Brasil – Real Madrid10. Alexis Sánchez – Chile – Marselha11. Gabriel Jesus – Brasil – Arsenal