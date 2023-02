EA Sports FIFA 23 Future Stars já chegaram: Há portugueses na lista

As EA SPORTS FIFA 23 Future Stars estão finalmente aqui! A equipa 1 de Future Stars deste ano, que engloba 14 talentos dos mais brilhantes com 23 anos ou menos, e que mostraram que podem ter o que é preciso para se tornarem num ícone global. Entre o alinhamento deste ano estão dois jogadores portugueses e com ligação ao FC Porto. Diogo Costa, ainda ao serviço dos dragões, e Vitinha, atualmente ao serviço do Paris Saint-Germain.

A lista completa de FIFA 23 Future Stars Team 1 inclui:

Julián Álvarez (Manchester City)

Vitinha (Paris Saint-Germain)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Joško Gvardiol (RB Leipzig)

Djed Spence (Rennes)

Mykhailo Mudryk (Chelsea)

Gavi (FC Barcelona)

Mohammed Kudus (Ajax)

Diogo Costa (FC Porto)

Anthony Elanga (Manchester United)

Pierre Kalulu (Milan)

Wilfried Singo (Torino)

Marc Guéhi (Crystal Palace)

Fran García (Rayo Vallecano)

Karim Adeyemi, avançado do Borussia Dortmund, afirmou que "é uma honra ser selecionado como Future Stars, ainda mais quando vemos os jogadores que já estiveram na lista Future Stars e o que conseguiram. Inspira-me a trabalhar ainda mais e um dia chegar onde estão agora."

Vitinha também: "É uma honra estar incluído na lista como Future Stars ao lado de alguns grandes jogadores. Quero continuar a impulsionar a minha carreira e, com sorte, ganhar troféus como tantos Future Stars fizeram."

A partir de hoje, os fãs de FIFA 23 podem adicionar a próxima geração de estrelas do futebol à sua equipa com aumentos de classificações que refletem o seu potencial para se tornarem os melhores do mundo.

Todos os anos, Future Stars destaca alguns dos melhores e mais brilhantes jovens talentos que serão a próxima geração da elite do futebol. Notavelmente, as Future Stars do passado tornaram-se estrelas globais estabelecidas, incluindo:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) – Future Star em FIFA 22

Votado para fazer parte da FIFA 23 Team of the Year XI

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) & Ibrahima Konaté (Liverpool) – Future Stars in FIFA 22

Jogaram por França na final do Campeonato do Mundo da FIFA deste ano

Lautaro Martínez (Inter) - Future Star em FIFA 20

Campeão do Mundo da FIFA de 2023 com a Argentina

Phil Foden (Manchester City) - Future Star em FIFA 19

FIFA 22 Team of the Season e 2022 PFA Young Player of the Year