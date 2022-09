EA Sports FIFA 23 Global Series apresenta novas séries de torneios

Os jogos começam com a FUT Division Rivals no dia 27 de setembro, com os melhores performers a avançarem para uma das cinco Eliminatórias FGS Regional Online Qualifiers.

O FGS 23 Mid-Season Major recebe os melhores intérpretes das cinco FGS Regional Qualifiers em 7 de abril de 2023 num evento presencial em Londres, England LAN event.

Outro caminho para a glória inclui competir num torneio oficial organizado por uma das melhores ligas e confederações de futebol do mundo. Mais de 30 parceiros e confederações da liga de futebol vão realizar torneios, dando aos concorrentes a oportunidade de representar o seu clube de futebol favorito. Os maiores e melhores torneios de esports de futebol estão de regresso como parte da FGS 23, incluindo a ePremier League, Virtual Bundesliga, eLaLiga Santander, eLigue 1 Uber Eats, eMLS, eSerie A TIM, KPN eDivisie, CONMEBOL eLibertadores, e a eChampions League. Os restantes parceiros da Liga de Futebol serão anunciados muito em breve.

Os 64 melhores jogadores do FGS 23, que se qualificaram através de resultados regionais da FGS ou parceiros da Liga de Futebol, vão defrontar-se nos Playoffs da FGS nos dias 23 e 25 de junho.

A competição de esports EA SPORTS FIFA 23 termina no FIFAe World Cup no final do verão de 2023. Os 24 melhores do FGS Playoffs que representam as estrelas principais da FGS 23 vão competir no FIFAe World Cup 2023, onde apenas um será nomeado campeão do mundo.

Electronic Arts Inc. anunciou esta segunda-feira um programa de jogos competitivos EA SPORTS™ FIFA 23, que mostra o futuro dos esports de futebol.Apostando na melhoria do ecossistema é o primeiro EA SPORTS Cup. Os jogadores que representarem as melhores organizações de esports do mundo e clubes de futebol profissional vão competir na competição 2v2 através de três meses de jogos a partir de 17 de outubro. Sintoniza semanalmente nos canais de SPORTS FIFA Twitch e EA SPORTS FIFA Esports YouTube como Manchester City Esports, Paris Saint-Germain Esports, Fnatic, Complexity e muito mais habilidades de futebol de classe mundial. A EA SPORTS Cup culmina de 16 a 21 de janeiro com a coroação de um campeão e determinação em que duas equipas avançarão para o FIFAe Club World Cup 2023™apresentado pela EA SPORTS."Apoiado pelo apoio de organizações de esports de classe mundial e clubes de futebol, a primeira EA SPORTS Cup é um momento monumental da EA SPORTS FIFA 23 Global Series (FGS 23)", disse Brent Koning, vice-presidente da EA Esports. "O fascínio da competição combinado com a narrativa dinâmica que se desenrola no relvado criará entretenimento imperdível e motivará as massas a iniciarem as suas próprias jornadas competitivas na EA SPORTS FIFA 23."A EA SPORTS Cup é apenas uma peça do puzzle FGS 23, uma vez que o panorama competitivo desta temporada proporciona uma estrutura de torneio robusta para dar a jogadores residentes em 70 nações a oportunidade de se tornarem os próprios campeões.A competição tradicional FGS 23 1v1 regressa, uma vez que todos vão competir na Road para o FIFAe World Cup 2023™ apresentado pela EA SPORTS. A competição online 1v1 começa com o lançamento do lançamento mundial da EA SPORTS FIFA 23 Ultimate Edition, no dia 27 de Setembro. Nos dez meses seguintes, os concorrentes participarão numa infinidade de torneios 1v1."A coleção da FGS das principais estrelas do mundo, as principais organizações de esports, os melhores clubes de futebol, ligas e confederações apresentarão a próxima geração de esports para o FIFAe World Cup 2023", disse Sam Turkbas, Comissário de Esports da EA SPORTS. "Agora, quando combinamos o poder das estrelas com um ecossistema robusto, dando aos jogadores de todo o mundo a oportunidade de se tornarem a próxima grande estrela, este é seguramente o maior ano da história da franquia."As eliminatórias online e majors da FGS 23 são oficialmente apresentadas pela PlayStation e serão exclusivamente jogadas nas consolas da PlayStation®5.