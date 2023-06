EA Sports FIFA 23: Já chegou a Ultimate Team of the Season

Hoje, quinta-feira, 9 de junho, às 18h00, a EA SPORTS lançará o Ultimate Team da Temporada do FIFA 23!

Incluindo Jude Bellingham, Erling Haaland, e nosso Português Rafael Leão, e muitos mais, o Ultimate Team of the Season é uma lista com os melhores jogadores e mais bem avaliados de todas as ligas.

Como parte do lançamento do Ultimate TOTS, os itens do vencedor do TOTS Award também estarão disponíveis em packs selecionados no jogo. Estes raros itens irão aparecer como um shell exclusivo com os vencedores da TOTS, com as mesmas estatísticas e tiro de ação do item TOTS original e estarão disponíveis em packs ao mesmo tempo!

Apenas os jogadores do Ultimate TOTS podem receber um item do Vencedor do Prémio TOTS. Os itens do Vencedor do Prémio TOTS estarão disponíveis em packs apenas durante a semana Ultimate TOTS, que termina a 16 de junho às 18h00.

Aqui está o 2023 Ultimate Team of the Season:

Bellingham

Nkunku

Osimhen

Benzema

Clauss

Rafael Leão

De Bruyne

De Ligt

Vinícius Jr.

Fofana, Seko

Frimpong, Jeremie

Éder Militão

Pedri

Griezmann

Haaland

Hernandez

Kvaratskhelia

Lewandowski

Mbappé

Messi

Rashford

Salah

Saliba

Ter Stegen

Musiala Jamal