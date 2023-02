EA Sports FIFA 23 revela Future Stars Team 2: Fábio Carvalho em destaque

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da revelação da primeira equipa da EA SPORTS FIFA 23 Future Stars, quis partilhar a formação oficial da Team 2! As estrelas de breakout em destaque na Equipa 2 incluem Fábio Carvalho!

Ao destacar a próxima era dos melhores e mais brilhantes jogadores que o mundo do futebol tem para oferecer, Future Stars oferece aos fãs a oportunidade de vislumbrar o futuro e um lugar na primeira fila para o potencial excecional de cada uma destas estrelas.

A lista completa de FIFA 23 Future Stars Team 2inclui:

1. Malik Tillman (Rangers)

2. Jamal Musiala (Bayern Munique)

3. Jurriën Timber (Ajax)

4. Ronald Araujo (FC Barcelona)

5. Enzo Fernandez (Chelsea)

6. Eddie Nketiah (Arsenal)

7. Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles)

8. Fábio Carvalho (Liverpool)

9. Illan Meslier (Leeds United)

10. Nicolò Fagioli (Juventus)

11. Vinicius Souza (RCD Espanyol)

12. Iker Bravo (Real Madrid)

13. Gonzalo Plata (Real Valladolid)

14. Joe Willock (Newcastle United)

O guarda-redes do Leeds United, Illan Meslier, disse que "é incrível ser selecionado como Future Star ao lado de jogadores incríveis. Espero poder continuar a desenvolver-me com o clube e espero que, como outros Future Stars, continuem a ter uma grande carreira no campeonato".

A partir de hoje, os fãs de FIFA 23 podem adicionar a próxima geração de estrelas do futebol à sua equipa para se tornarem os melhores do mundo, com aumentos de classificações que refletem o seu potencial.