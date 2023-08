EA Sports Madden NFL 24 disponível em todo o mundo

Às vésperas de uma nova temporada da NFL (futebol americano), a Electronic Arts Inc (NASDAQ: EA) lançou hoje o EA SPORTS™ Madden NFL 24 em todo o mundo com inovação em todo o jogo, que mergulha os fãs na experiência mais autêntica da National Football League (NFL) até hoje. Maior controlo e realismo proporcionados por meio de inovações de jogabilidade em todo o jogo na Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox Series X|S e PC permitem que os fãs se tornem uma superestrela da NFL enquanto testam as suas habilidades. Além disso, com suporte a cross-play* no confronto direto e certos modos multiplayer online, os fãs podem competir nas plataformas PS5™, Xbox Series X|S e PC pela primeira vez no Madden NFL.

"Lançar Madden NFL é mais do que um jogo – é um momento cultural no mundo do futebol americano, um sinal para os fãs de que uma nova temporada chegou e é hora de jogar", disse Daryl Holt, vice-presidente sénior da EA Sports e GM de Tiburon. "Com jogabilidade ultrarrealista, maior profundidade em experiências conectadas entre modos e funcionalidade de cross-play, Madden NFL 24 apresenta mais oportunidades do que nunca para os fãs de futebol americano jogarem à sua maneira e celebrarem a sua paixão partilhada pela NFL."

Os fãs já estão a desfrutar da experiência de jogo elevada através do acesso antecipado, e agora todos podem pegar nos comandos e explorar tudo o que Madden NFL 24 tem para oferecer:

· A próxima evolução do FieldSENSE™ na PS5™, Xbox Series X|S e PC oferece mais realismo em campo através de adições e ajustes em milhares de animações de ataque, sequências de captura e novos tipos de passe.

· Aperfeiçoamentos básicos de futebol em bloqueios, descoberta de caminhos para os portadores de bola, tomada de decisões do quarterback e comportamentos defensivos apresentam um desafio autêntico nas versões PS5™, Xbox Series X|S e PC.

· EA SPORTS SAPIEN Technology para PS5™, Xbox Series X|S e PC fornece um novo esqueleto para modelos de jogadores construídos do zero que garante um novo nível de fidelidade de animação, movimentos mais suaves e corpos com aparência mais realista.

· O Superstar Mode favorito dos fãs regressa às plataformas PS5™, Xbox Series X|S e PC, com um conjunto de recursos renovados que começa no NFL Scouting Combine e continua com minijogos, objetivos semanais e feedback no jogo, o novo Superstar Showdown permite a progressão contínua do avatar em um modo 3v3 acelerado enquanto jogas ao lado dos teus amigos.

· O Franchise Mode apresenta atualizações nas versões PS5™, Xbox Series X|S e PC, como o aguardado regresso do Training Camp combinado com minijogos da temporada, enquanto novas ferramentas do comissário, geradores de draft e slots de troca ampliados dão aos jogadores mais controlo sobre a NFL.

· Em Madden Ultimate Team™, há um novo fluxo de utilizadores e experiência simplificada que ajuda os jogadores a navegarem por sete temporadas completas de conteúdo – a primeira das quais já está em andamento.

Madden NFL 24 Mobile Football regressa para sua 10ª temporada de ação com uma experiência autêntica e imersiva da NFL acessível de qualquer lugar, a qualquer momento. Os jogadores irão receber uma série de melhorias, incluindo o regresso de playbooks e treinadores desbloqueáveis da NFL, e uma série de afinações de design visual mobile-first. Descarrega Madden NFL 24 Mobile Football da Apple App Store® ou na Google Play™ store.