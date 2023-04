EA Sports PGA Tour: Mais realismo nos 'greens' é (praticamente) impossível

A Electronic Arts já deu a 'tacada' oficial e lançou à escala global o popular EA Sports PGA Tour para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. E, como muitas vezes acontece no Record Gaming, demos toda a atenção a este título desportivo e que certamente agradará a muitos dos nossos leitores.

Opinar sobre um jogo de nicho é sempre mais complicado do que avaliar um jogo como Call of Duty ou Uncharted, porque aqui apenas os viciados na adrenalina dos 'greens' desse mundo fora sentirão a tentação de adquirir o jogo. Mas se o fizerem, não vão dar o dinheiro ou o tempo por perdidos. O PGA Tour é um jogo de fino recorte gráfico e onde todos os detalhes foram avaliados ao mais infímo pormenor.

Um jogo que visualmente não engana Um jogo que visualmente não engana

De resto, os mais desatentos às novas tendências culturais até acharão estranho que um jogo de golfe nos obrigue, na criação do nosso 'boneco', a definir o nosso género e os nossos pronomes. Mas este é apenas um sinal dos tempos ao qual a EA Sports não quis ficar indiferente, por muito que por vezes o exagero nestas questões tão fraturantes seja inimigo da seriedade. Mas depois de o fazermos, seguimos felizes para os vários desafios deste jogo, que é de facto um portento para os amantes do golfe.

O jogo apresenta 30 campos no lançamento, The Players Championship e FedExCup Playoffs, a Ladies Professional Golf Association e a nova jogabilidade Pure Strike com ShotLink Powered by CDW. Muitas opções, muitos campos e muitas formas de encontrarmos animação numa modalidade tão seletiva e que desde tempos antigos é considerada como sendo de elite.

O nível de detalhe vai ao ponto de termos a representação mais precisa de Augusta National, com os locais certos das flores e árvores, sons de pássaros, bem como o recém-redesenhado buraco 13, conhecido na comunidade golfista como "Azalea".

Já no Road to the Masters, os utilizadores têm a possibilidade de competir por um Green Jacket no mundialmente famoso Augusta National e participar de uma variedade de desafios únicos, onde se inclui "Championship Moments do Masters".

A mecânica deste jogo deliciosa, apesar de mais complicada para quem não está habituado ao título. Há escolhas determinantes a fazer em busca do taco ideal para determinado tipo de solo ou distância, entre muitos outros fatores. A escolha dos tacos é feita pelos bumpers e pelos gatilhos. Já os direcionais permitem fazer o ajuste da mira. Quanto ao essencial movimento de tacada, é feito puxando o analógico da esquerda para a frente e para trás, como uma simulação do movimento do jogador. Um mimo...

Jogo dedicado a todos os verdadeiros amantes do golfe Jogo dedicado a todos os verdadeiros amantes do golfe

Este jogo é alimentado pelo ambicioso motor FrostbiteTM da EA e possui 30 campos de bucket list no lançamento, como The Old Course at St Andrews Links, The Country Club, Pebble Beach Golf Links e Torrey Pines, que permite aos jogadores experimentar alguns dos destinos de golfe mais populares do mundo em 4K.

E o jogo não vai ficar por aqui. É já sabido que a EA Sports irá lançar diversas atualizações de conteúdo, como os Majors, a FedExCup e a Ryder Cup. Novos desafios inspirados em momentos atuais e históricos do golfe serão adicionados juntamente com a mecânica 3-Click Swing e cinco novos campos com os locais dos majors masculinos de 2023, incluindo Oak Hill Country Club, The Los Angeles Country Club e Royal Liverpool, bem como Olympia Fields e Marco Simone, local da Ryder Cup 2023.

Feitas as contas, mais do que detalhar todos os determinismos inerentes a este jogo de qualidade superior, é relevante assinalar que os verdadeiros amantes do golfe não podem perder este título. Boas tacadas!