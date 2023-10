EA Sports UFC 5 revela os modos de jogo no vídeo Deep Dive

Apresentado pelo EA SPORTS UFC Gamechanger Bayliun, o vídeo Game Modes Deep Dive que podes encontrar - AQUI - no canal do EA SPORTS UFC NO YOUTUBE destacada os seguintes pontos (mas não limitados a):

UFC Fight Week – Renovação da atualização de serviço orientada para eventos de próximo nível, os jogadores podem participar numa série de desafios e recursos diretamente ligados aos cartões PPV de sucesso do UFC de uma forma nunca antes realizada.

Desafios da Semana de Luta: A cada semana de luta, os jogadores são apresentados a objetivos afiliados ao PPV que podem desbloquear recompensas relacionadas quando concluídos, incluindo itens de lutador, personalização do perfil do jogador, emojis e alter egos do atleta do UFC.

Fight Picks: Agora, os jogadores podem fazer previsões para o card principal de cada PPV. Sobe na tabela de classificação da comunidade com escolhas precisas e ganha a oportunidade de obteres itens personalizáveis adicionais.

Contratos da Semana da Luta: Os jogadores receberão uma oferta diária de luta onde competem contra oponentes de IA inspirados no calendário atual do UFC.

Modo Carreira Online - Este modo independente inclui matchmaking baseado em habilidades, progressão de divisão e conquista de título em quatro divisões. Usa os teus lutadores criados para progredir os teus conjuntos de habilidades e elevares as tuas oportunidades de luta contra outros jogadores do mundo real.

Fight Now - Uma reestruturação da experiência Fight Now oferece um conjunto de tipos de lutas de MMA/UFC autênticos para o modo favorito dos fãs, incluindo Main Card, Main Event, Championship, Backyard e Kumite.

UFC 5 vai estar disponível mundialmente a 27 de outubro de 2023 para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S.