EA Sports UFC 5 revela Ratings dos lutadores

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Men’s Bantamweight: Sean O’Malley (4.5 estrelas de 5)

Women’s Bantamweight: Amanda Nunes (5 estrelas de 5)

Men’s Featherweight: Alexander Volkanovski (5 estrelas de 5)

Men’s Welterweight: George St Pierre (Legacy) (5 estrelas de 5)

Men’s Light Heavyweight: Jon Jones (5 estrelas de 5)

Women’s Strawweight: Joanna Jedrzejczyk (legacy) (5 estrelas de 5)

Men’s Lightweight: Khabib Nurmagamedov (5 estrelas de 5)

Men’s Flyweight: Alexandre Pantoja (4.5 estrelas de 5)

Women’s Flyweight: Valentina Shevchenko (5 estrelas de 5)

O UFC 5 estará disponível mundialmente a 27 de outubro de 2023 para a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A Edição Deluxe estará disponível a partir de 24 de outubro em ambas as plataformas para os jogadores que fizerem a reserva, e apresenta conteúdo empolgante, incluindo os lutadores jogáveis Mike Tyson, Muhammad Ali e Fedor Emelianenko, e três Bruce Lee Alter Egos. Os membros do serviço EA Play terão acesso antecipado ao jogo com um teste de 10 horas a partir de 24 de outubro.