EA Sports WRC: Atualização para Season 3 já disponível

EA SPORTS™ WRC, o jogo oficial do FIA World Rally Championship, anuncia o lançamento da atualização de conteúdo para a Season 3. Com lançamento previsto para dia 13 de fevereiro, esta atualização traz uma série de novos desafios e oportunidades para que os entusiastas de rally se aproximem da modalidade que amam. A Season 3 inclui novos momentos, 25 níveis de Rally Pass e uma variedade de animações e itens cosméticosexclusivos para os jogadores explorarem.

Os novos Momentos Season 3 não só vão acompanhar a temporada de 2024 do mundo real, como também vão celebrar a rica história do WRC. Desafios diários no jogo inspirados em lendas de rally como Paddy Hopkirk, Teemu Suninen e Erik Cais que vão colocar as habilidades dos pilotos à prova numa variedade de locais e veículos.

Além disso, os jogadores têm a oportunidade de ganhar uma assinatura de 3 meses do Rally.TV, o serviço de streaming oficial do FIA World Rally Championship. Para garantir um dos 3000 códigos disponíveis, os jogadores devem participar no evento virtual do Rally da Suécia no jogo.

Mais informações sobre a Season 3 e instruções sobre como garantir um código para a Rally.TVpodem ser encontradas no nosso blog mais recente.