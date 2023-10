EA Sports WRC: Pilotos profissionais meteram as mãos no volante virtual

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) lançou um novo vídeo que mostra pilotos profissionais de rali de diversas classes do WRC a jogarem EA SPORTS™ WRC, o jogo oficial da FIA World Rally Championship, pela primeira vez.

Em jeito de antecipação do lançamento do jogo para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC a 3 de novembro, alguns dos maiores nomes no desporto, incluindo Oliver Solberg, Petter Solberg, Takamoto Katsuta, Hamza Anwar, William Creighton, Ott Tanak, Teemu Suninen, Gus Greensmith, e Esapekka Lappi, partilham reações entusiastas e elogiam o jogo pelo seu realismo sem paralelo, velocidade incrível e gráficos marcantes.

"Estamos bastante contentes e orgulhosos da incrível reação positive que o jogo está a receber de toda a comunidade do rali. O apoio que temos recebido destes experientes pilotos é o resultado do tempo, paixão e conhecimento que a nossa equipa dedicou a criar a experiência de rali mais autêntica até à data. Não podemos esperar para que os fãs em todo o mundo comecem a jogar" disse Ross Gowing, Senior Creative Director na Codemasters.

Ao combinar o Unreal Engine com a física da série DiRT Rally, o EA SPORTS WRC traz a intensidade crua do rali à vida em mais de 600km de palcos de rali WRC reais ao longo de 13* locais do FIA World Rally Championships, cinco locais inspirados no mundo real e 78 veículos clássicos e atuais. O avançado Dynamic Handling System desafia até os maiores puristas de rali e a nova funcionalidade Buidler permite aos jogadores criarem o carro dos seus sonhos. Os fãs também se podem relacionar socialmente através de uma série de opções, incluindo um multijogador de até 32 jogadores em formato cross-platform e Moments atualizados diariamente que revivem cenários da época de 2023 juntamente com desafios históricos e outros selecionados pelo estúdio.

Todos os jogadores que reservarem † EA SPORTS WRC digitalmente vão receber até três dias de acesso antecipado a começar a 31 de outubro de 2023**. Todas as reservas incluem cinco passes VIP, cada um com conteúdo pós-lançamento adicional e uma variedade de packs com pinturas e acessórios.