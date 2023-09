EA Sports WRC redefine experiência dos jogos de rally

A EA SPORTS revela o segundo deep dive video do aguardado jogo, EA SPORTS™ WRC, o jogo oficial do FIA World Rally Championship programado para ser lançado a 3 de Novembro para a PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Epic Store e Steam.

O vídeo de deep dive oferece uma exploração aprofundada dos modos e recursos do jogo, tais como:

Builder: Os jogadores podem seguir os passos da lenda de rally Colin McRae, projetar e desenvolver o seu próprio carro de rally da era moderna. Desde a seleção do chassi e da carroçaria até à personalização do interior e exterior, os jogadores têm controlo total sobre a criação do veículo dos seus sonhos. Cada parte tem suas próprias características, desde os para-choques, spoilers e jantes das rodas onde podes encontrar pequenos detalhes, detalhes da carroçaria, luzes e entradas de ar, tudo pode ser alterado, permitindo que os jogadores criem uma máquina única pronta para os diferentes modos de jogo, Career, Time Trial, Clubs, e muito mais.

Momentss: Os fãs poderão experimentar os momentos mais icónicos dos 50 anos de história do Campeonato FIA World Rally Championship no novo jogo. De performances dominantes a regressos memoráveis, os jogadores podem reviver eventos históricos e recentes em primeira mão e ainda ganhar medalhas com base no seu desempenho. Novos Moments serão adicionados ao EA SPORTS WRC regularmente, para desafiar os jogadores a completar cenários e eventos ligados e inspirados no mundo real dos rallys.

Career: Ao capacitar o jogador para criar a sua própria equipa, Career oferece progresso profunda de várias temporadas e a oportunidade de gerir uma equipa de engenheiros e tomar decisões-chave para atingir a glória. Os jogadores podem subir do WRC Júnior ou saltar diretamente para o nível superior da competição e levar a sua equipa à vitória contra os melhores pilotos de rally, carros e equipas do mundo nesta experiência central do WRC.

Regular Rally, uma forma alternativa de competição presente em vários modos ao longo do jogo, Rally School, o lugar perfeito para começar a jornada EA SPORTS WRC e aprender todas as habilidades fundamentais necessárias para dirigir um carro de rally, e Championship, a tradicional experiência single-player WRC que replica a temporada do mundo real, também estão presentes, juntamente com Multiplayer, Clubse muito mais.