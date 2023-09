EA Sports WRC: Veículos históricos, sistemas híbridos e Portugal no mapa

Amantes de automobilismo, este artigo é para vocês! Na última quinta-feira, dia 14 de setembro, foi oficialmente apresentado o novo EA SPORTS WRC, o videojogo oficial do Campeonato do Mundo de Ralis, organizado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA). O evento, que decorreu em formato online, contou com a presença de Record e nós não podemos esconder que temos estado ansiosos para contar-vos todas as novidades que o jogo desenvolvido pela Codemasters preparou para ti! Queres saber um pouco mais? Então anda daí!

Deixem-nos começar por dizer que o EA SPORTS WRC promete fazer-te agarrar ao volante e nunca mais querer largar. Durante a apresentação do jogo, Ross Gowing, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do EA SPORTS WRC, explicou que um dos objetivos no desenvolvimento do jogo foi poder oferecer aos jogadores uma experiência verdadeiramente imersiva e o mais próxima possível da realidade. Assim, cada jogador pode vestir a pele de um verdadeiro piloto de ralis!





Existem várias alterações e melhorias que o novo EA SPORTS WRC apresenta para este ano, especialmente no Sistema de Manuseio Dinâmico, que fazem toda a diferença no calor do momento. Vamos a elas?

Mais recursos, mais desafios

O sistema híbrido do Rally 1 permite combinar motores elétricos e de combustão, proporcionando aos jogadores uma maior variabilidade de jogabilidade, obrigando-os a fazer uma gestão inteligente entre a potência e a eficiência do carro. Este recurso permite ainda aos jogadores perceberem as sensações distintas que um carro de rali é capaz de fornecer ao piloto durante os vários modos de condução e da gestão estratégica da bateria durante as provas.

Portugal entre os 18 cenários

Portugal é um dos 18 cenários que estão representados no EA SPORTS WRC, sendo que 17 são disponibilizados no momento do lançamento do jogo. O último estará apenas disponível aquando da primeira atualização (grátis), onde será introduzido o cenário da Europa Central. O jogo promete dar-te todas as sensações que um verdadeiro piloto profissional de ralis sente ao disputar o Campeonato do Mundo e toda a evolvência, desde o clima ao locais mais emblemáticos do calendário, é fundamental para isso! É, por esse mesmo motivo, que o EA SPORTS WRC conta com 600 quilómetros de trilhos únicos, com 35km de distância em cada uma das 200 etapas disponíveis no jogo. Todas elas apresentarão diferentes tipos de pisos, inclinações e curvaturas, aliadas a climas nem sempre, ou quase nunca, favoráveis. Assim, o EA SPORTS WRC dar-te-á todas as ferramentas necessárias para te sentires um verdadeiro piloto profissional... sem sequer precisares de sair de casa!

A lista de todos os 18 cenários que estarão disponíveis no EA SPORTS WRC: Portugal, Sardenha, Quénia, Monte Carlo, Suécia, Croácia, Estónia, Finlândia, Grécia, México, Japão, Chile, Oceânia, Península Ibérica, Escandinávia, Pacífico, Mediterrâneo e Europa Central.

68 veículos históricos

Os modelos de carros de rali disponíveis em EA SPORTS WRC são verdadeiramente impressionantes. Os jogadores terão a oportunidade de conduzir carros clássicos, modernos ou até mesmo futuristas. Todos eles passíveis de alterações visuais ao gosto do próprio piloto. Nesta lista poderás contar, entre os modelos mais recentes, com os World Rally Car (2017-2021), World Rally Car (1997-2011), R5/Rally 2, R2/Rally 4, F2 Kit Car, Group A, NR4/R4, Super 1600 e ainda Super 2000. Já na vertente mais histórica poderás usufruir dos H1 FWD (1960s), H2 RWD (1970s), H2 FWD (1980s), H3 RWD (1970s/1980s), Group B RWD (1980s), Group B 4WD (1980s). Tens muito por onde escolher!

No que toca a classes, de salientar que estão disponíveis todos os modelos do WRC, WRC2 e JWRC.

Data de lançamento, preço, plataformas, edições e idiomas disponíveis

O EA SPORTS WRC será lançado a 3 de novembro deste ano para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, nas três plataformas mais populares (Steam, Epic Games e Origin), e terá um custo de 49,99 euros na Europa.

O jogo terá apenas a edição Standard, pelo que não fiques à espera de uma versão Deluxe.

Já no que toca aos idiomas disponíveis, poderás esperar cinco: inglês, francês, italiano, alemão e espanhol.



Para quem, tal como eu, gosta de jogar no computador, estes são os requisitos que o vosso PC deve ter para 'rodar' o EA SPORTS WRC sem problemas:



Requisitos mínimos:

- Windows 10

- CPU: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i5 9600K

- Memória RAM: 8 GB

- GPU: Nvidia GTX 1060 / Radeon RX Vega 56

- DirectX Version: 12

- Espaço disponível no disco: 80 GB

- Sound Card: DirectX Compatible



Requisitos recomendáveis:

- Windows 10

- CPU: AMD Ryzen 7 3700X / Intel i5 10600K

- Memória RAM: 16 GB

- GPU: Nvidia RTX 2070 / Radeon RX 5700 XT

- DirectX Version: 12

- Espaço disponível no disco: 80 GB

- Sound Card: DirectX Compatible

Queres saber mais novidades sobre o EA SPORTS WRC? Então mantém-te atento ao Record Gaming. Prometemos trazer-te tudo!