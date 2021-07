Edição Director’s Cut de Death Stranding disponível em setembro

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que a Edição Director’s Cut de Death Stranding, um inovador jogo em mundo aberto que desafia os limites do género de ação e aventura do lendário criador de jogos Hideo Kojima, estará disponível para todos os jogadores no próximo dia 24 de setembro, apesar de as reservas já estarem disponíveis através da PlayStation®Store. Nos próximos dias ficarão também disponíveis nos pontos de venda habituais.

Para além da data de lançamento, a SIE revelou ainda o trailer de lançamento desta Edição, que pode ser visto aqui, e que serve como carta de apresentação desta experiência que desafia todos os géneros, agora expandida e remasterizada para a consola PlayStation®5.

A Edição Director’s Cut de Death Stranding inclui diversas novidades, tais como: novas batalhas, mecânicas de combate avançadas e novas armas. Para além disto, com esta Edição, a jornada de Sam Porter Bridges contará com missões inéditas e com novos gadgets e veículos que se poderão utilizar para realizar as entregas, com destaque para a possibilidde de usar uma catapulta de carga, esqueleto de apoio, colega robô e rampa de salto.

Em termos de jogabilidade também serão adicionadas novas experiências com um toque mais arcade como a carreira de tiro ou o Fragile Circuit.

Em Death Stranding, um evento misterioso quebrou a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, fazendo com que criaturas grotescas do além vagueassem por um mundo em pedaços com uma sociedade à deriva. Na pele de Sam Porter Bridges, a missão dos jogadores é levarem a esperança à humanidade conectando os últimos sobreviventes de uma América dizimada. Será que conseguirão reconectar um mundo fragmentado, um passo de cada vez?

Death Stranding conta com um excelente elenco de personagens já icónicas, como o protagonista Sam Bridges (protagonizado pelo ator Norman Reedus), Cliff (interpretado pelo ator Mads Mikkelsen), Fragile (Léa Seydoux), Mama (Margaret Qualley), Die-Hardman (Tommie Early Jenkins), Higgs (Troy Baker), Amelie (Lindsay Wagner) e as aparições especiais de Guillermo del Toro como Deadman e Nicolás Winding Refn como Heartman.

A Edição Director’s Cut de Death Stranding já está disponível para reserva através da PlayStation®Store, onde conta com duas versões distintas: a Edição Standard, que custa 49,99€ (PVP estimado), e a Edição Digital Deluxe, que custa 59,99€ (PVP estimado), e que inclui: DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, conteúdos da EDD de DEATH STRANDING, novas cores para o fato usado no jogo, novas cores para as luvas elétricas, novas opções de cápsula da unidade BB, novos emblemas para a mochila no jogo, minilivro de arte + banda sonora e conjunto de avatares. Nos próximos dias ficarão disponíveis as reservas nos pontos de venda habituais.

De realçar que o anúncio da chegada da Edição Director’s Cut de Death Stranding no próximo dia 24 de setembro foi feito ontem, durante a transmissão de mais um episódio do State of Play, que pode ver-se ou rever-se aqui, e que também contou com uma demonstração de quase 10 minutos de gameplay do aguardado Deathloop. Para além disto, durante a transmissão de ontem foram ainda reveladas algumas novidades relacionadas com outros títulos, tais como:

Moss Book II, um jogo para o PlayStation®VR, está em desenvolvimento;

Arcadeggedon, um arcade shooter multijogador, tem data de lançamento prevista para 2022;

Tribes of Midgard é o jogo de sobrevivência e ação para 10 jogadores que estará disponível no próximo dia 27 de julho;

O metroidvania F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch tem data de lançamento prevista para o próximo dia 7 de setembro;

Hunter's Arena: Legends é um battle royale de ação e combate que estará disponível a 3 de agosto, e que ficará gratuito para os subscritores do PlayStation®Plus;

Sifu estará disponível em 2022;

Jett: The Far Shore é um interessante videojogo de sobrevivência e exploração (ainda sem data de lançamento);

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles estará disponível a 15 de outubro;

Lost Judgment é um jogo de ação e aventura que será lançado a nível mundial em setembro de 2021.