A liderarem o futuro da cultura de rua em conjunto, a Electronic Arts (NASDAQ: EA), a Criterion Games e a Palace Skateboards lançaram novos detalhes sobre a edição exclusiva Need for Speed™ Unbound Palace Edition. Uma oferta de luxo criada em colaboração com a marca de skate e streetwear Palace Skateboards, a Need for Speed Unbound Palace Edition oferece material e veículos Palace, incluindo quatro incríveis carros personalizados, um pack de roupa, efeito de condução, decoração e placas de matrícula, poses de personagem e arte de banner.

Expandindo o já enorme número de possibilidades de estilo para uma personalização de personagem ainda maior, Need for Speed Unbound Palace Edition permite aos jogadores conduzirem por Lakeshore com estilo com carros sacados diretamente das campanhas da Palace, incluindo dois carros Palace x Mercedes-AMG,para a derradeira e cheia de estilo experiência de corrida. Esta colaboração exclusiva também inclui roupa e acessórios de cabeça no jogo que são representações diretas de material clássico da Palace Skateboards, incluindo o único ‘Palace Triangle’, que recria a marca triangular clássica da Palace.

A Need for Speed Unbound Palace Edition oferece:

Quatro veículos personalizados e incrivelmente loucos, criados em colaboração com a Palace:Mercedes-AMG GT Black Series 2020

Volkswagen Golf GTI 1976

BMW M3 Evolution II E30 1988

Mercedes-AMG G 63 2017

Efeitos de Condução Palace exclusivos para te destacares da competição em estilo

Pack de Roupa Palace incluindo 20 artigos para os jogadores poderem mostrar o seu estilo com1 par de Palace Vans Jeremy the Duck Skate Slip Ons

2 caps e um gorro incluindo o GTX 3 Racing Cap

2 casacos ao estilo dos desportos motorizados incluindo o Palace AMG Driving Jacket

9 partes de cima Palace selecionadas incluindo polos, tshirts, hoodies, long sleeve e camisa

5 partes de baixo incluindo Palace Woodland & Desert Cargo Short assim como calções de corrida

Uma variedade de decorações Palace e placas de matrícula ‘Palifornia’ para os jogadores criarem o seu carro Palace personalizado e único

Pose de personagem Tri-Ferg e artes de banner Palace

Need for Speed Unbound coloca os jogadores de todo o mundo no lugar do conductor da sua fantasia de corridas à medida que ultrapassam a polícia e provam que têm o que é necessário para ganhar o The Grand, o derradeiro desafio de condução de Lakeshore. O jogo conta com um estilo de visual único e novo que mistura elementos de street art com os carros com o ar mais realista de sempre na história da série.

Need for Speed Unbound Palace Edition já está disponível para reserva para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC através da EA app, Origin, Steam e Epic Game Store a partir de €79.99. A Palace Edition permite aos jogadores um acesso antecipado de três dias a Need for Speed Unbound a partir de 29 de Novembro.

Need for Speed Unbound Standard Edition será lançado a 2 de Dezembro de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC através da EA app, Origin, Steam e Epic Game Store a partir de €69.99. Os membros do EA Play Pro no PC também poderão desfrutar de acesso ilimitado a Need for Speed Unbound Palace Edition a partir de 29 de Novembro. Para mais informações sobre o EA Play e EA Play Pro, visita www.eaplay.com.*