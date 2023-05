eLiga Portugal: eLiga Portugal Finals com quadro definido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Terminou hoje a primeira fase da eLiga Portugal, com os últimos duelos referentes ao Grupo B a desvendarem o caminho que todas as formações apuradas terão de percorrer até à conquista do troféu.

O primeiro duelo da tarde colocou frente a frente FC Arouca by Quest e GC FC Vizela Esports e terminou com a confirmação da conquista do segundo posto da tabela por parte dos arouquenses, após um empate sem golos e uma vitória por 3-0.

De seguida, foi a vez de FC Famalicão e CD Santa Clara entrarem em campo na Venda do Pinheiro, com o confronto a terminar com uma vitória para cada lado. A formação famalicense foi mais feliz no primeiro jogo, ao vencer por 2-0, mas a resposta açoriana não tardou e chegou na forma de um triunfo autoritário por 3-0.

Já o Benfica Teleperformance aproveitou o desaire do CD Santa Clara para ascender ao terceiro posto na classificação final. Frente ao Gil Vicente FC, os encarnados não vacilaram e conquistaram dois triunfos, por 1-0 e 0-5.

Desta forma, completou-se a Fase de Grupos da Eliga Portugal, com todos os holofotes apontados para as eLiga Portugal Finals, que decorrem no fim de semana de 3 e 4 de junho, em Caminha.

Eis o lote de finalistas:

FC Paços Ferreira DJE

SC Braga EGN

FC Arouca by Quest

Benfica Teleperformance

eFCPorto SoccerSoul

CD Santa Clara

Estoril Praia 22 eSports

Rio Ave FC

O emparelhamento dos quartos de final, em virtude da classificação obtida na fase de grupos, será:

FC Paços Ferreira DJE – CD Santa Clara

FC Arouca by Quest – Estoril Praia 22 eSports

Rio Ave FC – Benfica Teleperformance

SC Braga EGN – eFCPorto SoccerSoul