eLiga Portugal: Restam quatro candidatos ao título nacional de futebol virtual

CD Santa Clara, FC Arouca by Quest, Benfica Teleperformance e SC Braga EGN. São estes os quatro apurados para as meias-finais da eLiga Portugal Finals. Dia em grande no Valadares Teatro Municipal de Caminha, recheado de emoções fortes e onde ficou bem demonstrado que todos têm fortes possibilidades de se sagrarem campeões nacionais de futebol virtual.

No primeiro encontro da 'final eight', o CD Santa Clara, que terminou na 4.ª posição do Grupo B, eliminou o FC Paços Ferreira DJE, 1.º classificado do Grupo A, por 2-0. Se alguém achava que os lugares da tabela classificativa da fase regulares seriam um espelho do que se iria passar na fase decisiva da prova, os açorianos demonstraram que não e que querem inserir o seu nome na história da competição.

Já o FC Arouca by Quest superou o Estoril Praia 22 eSports, recuperando de uma desvantagem de 1-0, vencendo os dois jogos seguintes e marcando encontro com a formação dos Açores na 1.ª meia-final da prova.

Do lado oposto do emparelhamento, dois triunfos por 2-0, para Benfica Teleperformance e SC Braga EGN, respetivamente, e com uma curiosidade para ambos os lados: tanto as águias, que bateram o Rio Ave FC, como os bracarenses, que deixaram o eFCPorto SoccerSoul para trás, marcaram golos em cima do apito final das respetivas partidas. Amanhã será dia de duelo entre lisboetas e bracarenses, na disputa do acesso à final da prova. As meias-finais têm início também pelas 14h00.

O Valadares Teatro Municipal de Caminha volta a abrir as portas gratuitamente aos adeptos, para assistirem 'in loco' à consagração do novo campeão nacional de futebol virtual. Poderá, ainda, acompanhar em direto na Twitch da RTP Arena e ficar a par e passo de todas as evoluções da prova no site da eLiga Portugal.