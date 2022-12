Epic Games multada em quase 500 milhões de euros por violar a privacidade dos utilizadores

A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos da América decidiu punir esta segunda-feira a Epic Games, desenvolvedora do videojogo Fortnite, em 520 milhões de dólares (cerca de 490 milhões de euros). Em causa está a violação da privacidade dos utilizadores, assim como práticas enganosas com o objetivo de levar os jogadores a realizarem compras indesejadas.

Esta multa milionária está dividida entre duas acusações: a primeira, no valor de 275 milhões de dólares (cerca de 260 milhões de euros), está relacionada com o facto de o videojogo da Epic Games recolher informações pessoais de crianças com menos de 13 anos, para além de deixar o microfone e a janela de chat ligados como configuração padrão; a segunda, de 245 milhões de dólares (cerca de 230 milhões de euros), servirá para reembolsar todos os utilizadores que compraram itens de forma acidental no jogo.