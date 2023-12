Época do Jogo do PlayStation Plus arranca hoje

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou, através do Blog Oficial da PlayStation®, que começa hoje a Época do Jogo do PlayStation®Plus, umas semanas de diversão e jogos para celebrar esta maravilhosa altura do ano, com imensas atividades para a comunidade PlayStation®.

Isto significa que, durante estes dias, os membros do PlayStation®Plus poderão, entre outras coisas, resgatar avatares gratuitos para a sua PlayStation®5 ou PlayStation®4, participar em torneios de eSports, ganhar pontos no PlayStation Starts, e até participar numa competição para poderem ganhar prémios fantásticos. Também estão disponíveis atividades para quem não é membro do PlayStation®Plus.

Em baixo deixamos um resumo das principais atividades/iniciativas disponíveis estes dias:

Novos avatares para a PlayStation®5 e PlayStation®4

(disponível de 5 de dezembro a 5 de janeiro de 2024)

Os jogadores podem celebrar a Época do Jogo com um conjunto de cinco avatares gratuitos, com arte inspirada em alguns dos jogos e séries mais populares do PlayStation®Plus, e transferir avatares de Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake e Disco Elysium, do catálogo de jogos, e de Rainbow Six Siege e Assassin’s Creed, disponível em Ubisoft+ Classics. Para isso só terão de visitar a página do PlayStation®Plus ou consultar a página da Época do Jogo diretamente na sua consola PlayStation®5 ou PlayStation®4 e redimir depois o código do voucher que poderá ser utilizado a partir de hoje e até ao próximo dia 5 de janeiro. Para isto não é necessária uma subscrição ativa do PlayStation®Plus.

Oportunidade de ganhar uma consola PlayStation®5 & uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus Premium

(disponível de 19 de dezembro a 5 de janeiro de 2024)

Aqueles que se juntarem à Época do Jogo do PlayStation®Plus terão a oportunidade de ganhar uma consola PlayStation®5 e uma subscrição de 12 meses do PlayStation®Plus Premium para aceder a centenas de títulos através do seu Catálogo de Jogos e Catálogo de Clássicos. Esta campanha estará disponível entre o próximo dia 19 de dezembro e 5 de janeiro. Para participar, bastará ir ao site do PlayStation®Plus e responder a um total de cinco perguntas sobre o Catálogo de Jogos do serviço. Para isto não é necessária uma subscrição ativa do PlayStation®Plus.

Fim de Semana de modo multijogador online gratuito

(disponível de 9 a 10 de dezembro)

Este sábado, dia 9 de dezembro, arranca mais um fim de semana do modo multijogador online gratuito do PlayStation®Plus, que permite a todos os participantes mergulharem nos modos online dos seus jogos favoritos, desde o Call of Duty®: Modern Warfare III ao Grand Theft Auto V, passando pelo EA SPORTS FC 24 e NBA 2K24. Estará disponível desde as 00h01 de sábado, 9 de dezembro, às 23h59 de domingo, dia 10 de dezembro (hora local). Para isto não é necessária uma subscrição ativa do PlayStation®Plus.

Torneios PlayStation®

(disponível de 12 a 17 de dezembro)

A partir do próximo dia 12 e até 17 de dezembro, os jogadores que tiverem uma subscrição ativa do PlayStation®Plus, poderão participar em torneios de eSports exclusivos do PlayStation®Plus*, e lutar pela vitória nos seus jogos favoritos, habilitando-se a ganhar cupões de subscrições do PlayStation®Plus. Todos os participantes entram também num sorteio que oferece uma consola PlayStation®5**. Haverão competições do EA SPORTS FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24 e MLB The Show 23. Visita o centro de competição para saber mais.

PlayStation Stars

(disponível de 05 de dezembro a 05 de janeiro de 2024)

Como parte desta Época do jogo, os membros do PlayStation®Plus poderão ganhar 50 pontos PlayStation Stars, redimindo e jogando qualquer um dos jogos mensais de dezembro (LEGO 2K Drive; Powerwash Simulator ou Sable). Se os jogadores forem membros não só do PlayStation®Plus, como também do PlayStation Stars, então também poderão ganhar pontos PlayStation Stars elegíveis com compras elegíveis na PlayStation®Store, incluindo compras que se destinam a uma subscrição do PlayStation®Plus. No final, poderão trocar pontos por fundos da carteira PSN, para gastarem na PlayStation®Store, em itens colecionáveis digitais raros e não só. É necessária uma subscrição ativa do PlayStation®Plus para redimir os jogos mensais do serviço.