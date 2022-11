Epson e SEGA juntam-se para celebrar o lançamento de Sonic Frontiers

A Epson anuncia uma parceria com a SEGA of America para celebrar o lançamento do Sonic Frontiers, o novo jogo da conhecida personagem Sonic em plataforma de acção e aventura "open zone" com os projetores de Home Cinema da Epson, os acessórios ideais para qualquer jogador que deseje desfrutar do jogo de aventura a alta velocidade.

No próximo ano, os projectores de cinema aparecerão em toda a Europa nos materiais do Ponto de Venda da Epson em lojas e online, em vídeos de produtos e em redes sociais. A campanha apresenta Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo e Embaixador Epson, a desfrutar do jogo Sonic Frontiers num dos mais recentes projectores de Home Cinema da Epson.

Os novos projectores de Home Cinema da Epson, os EH-LS800 e EH-TW6250 lançados no início deste ano, proporcionam uma experiência de grande ecrã imersivo em casa. Ambos os modelos fazem os companheiros de jogo perfeitos para um jogo rápido e com capacidade de resposta, bem como a qualidade de imagem 4K PRO-UHD de resolução. Os projectores oferecem jogos rápidos e reactivos que permitirão aos jogadores desfrutar das mais recentes aventuras de Sonic nas misteriosas Ilhas Starfall. Sonic Frontiers leva os jogadores numa expedição através de um mundo de acção rápida, aventura e mistério por cinco ilhas com paisagens diversas - o cenário perfeito para estes projectores.

Os modelos EpiqVision Ultra EH-LS800B e EH-LS800W são os primeiros modelos Epson de super-ultra-short-throw, proporcionando um posicionamento próximo da parede. Disponíveis tanto em preto como em branco, estes projectores oferecem uma mistura sólida de alto brilho, excelente qualidade de imagem e versatilidade, aproveitando a tecnologia de fonte de luz laser da Epson. A resolução 4K PRO-UHD2 do projector também produz uma imagem nítida realçando o Blue Blur em toda a sua rápida e colorida glória. Os projectores são fáceis de configurar e utilizar, oferecendo um grande substituto para a televisão tradicional. Misturam-se nas mais pequenas salas de estar e fornecem tamanhos de imagem flexíveis de 80" a 150", a partir de apenas 2,3cm3 da parede. Vêm com uma nova porta de jogo dedicada que fornece uma lag rate inferior a 20ms e são ideais para programas de TV, filmes, desporto e muito mais.

O AndroidTVTM incorporado nos projectores proporciona streaming, casting e controlos inteligentes, juntamente com o som impressionante das colunas YAMAHA, proporcionando uma experiência áudio completa sem a necessidade de colunas externas adicionais. O projector EH-TW6250 nível de entrada 4K PRO-UHD também vem com um novo design elegante e curvo a um preço acessível, permitindo aos jogadores desfrutar do Sonic Frontiers em qualquer lugar da casa com colocação flexível através do deslocamento vertical da lente.

"Não podemos pensar numa forma melhor de demonstrar as capacidades dos nossos novos projectores do que a parceria com a SEGA of America para o lançamento do Sonic Frontiers", disse Lucy Brackett, Consumer Marketing Manager, Epson Europe. "Sonic the Hedgehog é sinónimo de acção rápida, colorida e brilhante que se adapta perfeitamente aos nossos projectores. Quer pretenda levar o seu jogo a um novo nível imersivo, ou esteja a considerar um substituto para a sua TV, existe uma solução para todos, a um preço que vai ao encontro de cada orçamento".

Sonic Frontiers está agora disponível na PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, a família de sistemas Nintendo Switch™ e Steam.