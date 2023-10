Equipa de Esports do Sporting lança-se no Rocket League

O Sporting é a primeira grande equipa portuguesa a lançar-se no Rocket League, um dos mais populares videojogos do mercado atual que reúne mais de 100 milhões de jogadores em todo o mundo. Em nota publicada na página oficial de Esports, o clube leonino informou que Gonçalo Costa (Lazybear), Diogo Bento (Xyz45), Pedro Pinheiro (Fusion77) e André Reis (Arafar), jogadores que bem se conhecem, foram as opções pensadas para este novo desafio no mundo gaming.

"O Rocket League é um jogo muito difundido até no nosso país, onde já tem muitos praticantes. Para nós é extremamente interessante e importante criar oportunidades e por isso lançamo-nos neste jogo. O objetivo do Sporting é sempre crescer, ter mais praticantes em todas as modalidades e aumentar também a oferta e daí esta aposta num jogo que tem um enorme impacto", começou por dizer José Carlos Reis, diretor das modalidades do Sporting, aos meios de comunicação do clube, acrescentando: "Somos um clube aberto a todos, esse é o ADN do Sporting, e este jogo irá ajudar-nos também a captar novas pessoas. Somos o primeiro grande clube português a fazê-lo e esperamos que seja um sucesso."

Já Diogo Bento, mais conhecido por Xyz no mundo Rocket League, salientou a importância deste passo dado pelo clube verde e branco: "A entrada do Sporting no Rocket League é muito positiva e penso que pode trazer novas equipas e grandes organizações para o jogo, além de vir dar mais visualizações e poder também atrair mais investidores. Espero que, acima de tudo, seja uma oportunidade para os Esports crescerem. Da nossa parte, a nossa ambição é honrar o Clube, naturalmente, trazendo os melhores resultados possíveis."