Equipa de NHL 22 é finalmente revelada

A EA SPORTS NHL 22 revelou a sua distinção Team of the Year, uma lista anual que celebra os melhores jogadores da NHL ao longo do ano civil anterior. Depois de enumerar uma lista inicial de nomeados na semana passada, a EA SPORTS selecionou seis jogadores (um em cada posição) que representaram os melhores no gelo em 2021.Vê aqui a lista oficial da NHL 22 Team of the Year para ver se o teu jogador favorito fez o corte:1. Andrei Vasilevski - Como o backstop para o campeão tampa bay relâmpago, Vasilevskiy ganhou o Troféu Conn Smythe como o jogador mais valioso nas Eliminatórias de 2021. Este ano, o guarda-redes continua no topo do campeonato para vitórias e economiza percentagem.2. Victor Hedman - O capitão suplente sueco do campeão Tampa Bay Lightning, Hedman é amplamente considerado um dos melhores jogadores na sua posição na NHL, ao mesmo tempo que marca o maior número de golos nas Eliminatórias 2020-2021 para um defesa.3. Adam Fox - Fox dos New York Rangers venceu o Troféu Norris 2020-2021 como o melhor defesa da liga juntando-se a Bobby Orr como os únicos dois jogadores na história da NHL a ganhar o prémio antes da sua terceira temporada na NHL.4. Mikko Rantanen - avançado finlandês e capitão suplente da Avalanche do Colorado, Rantanen continua a sua jovem carreira na NHL a um ritmo estelar. A sua campanha deste ano mostrou a sua eficiência de confiança em mais de um ponto por jogo (6º no geral em 2020-2021), liderando atualmente a equipa experiente do Avalanche como o melhor marcador de golos até agora esta temporada.5. Connor McDavid - centro canadiano e capitão dos Edmonton Oilers, McDavid é considerado o melhor jogador da NHL pelos fãs e pelos seus pares, e é um dos dois únicos vencedores unânimes do Hart Trophy (MVP) na história da liga juntando-se a Wayne Gretsky. McDavid também liderou a liga em pontos na temporada passada, ganhando o Art Ross Trophy, bem como o Prémio Ted Lindsay atribuído ao jogador mais notável da liga julgado por membros da NHL Players's Association.6. Brad Marchand - lateral esquerdo canadiano e capitão suplente dos Boston Bruins, Marchand foi nomeado para a Primeira Equipa All-Star da NHL para a temporada de 2021, marcando a segunda vez que Marchand foi selecionado como a melhor ala esquerda da liga. Marchand liderou os Bruins em golos, assistências e pontos na sua temporada de 2021, e os seus 69 pontos apenas seguiram Connor McDavid e Leon Draisaitl para o máximo na NHLHá mais do que direitos de gabarolice e um título em jogo: Para celebrar a realização de uma das listas mais prestigiadas da modalidade, todos os membros da Equipa do Ano receberão um item hut dinâmico especial que corresponde à sua classificação mais alta durante todo o ano que só estará disponível em packs HUT ou completando conjuntos antes de 7 de janeiro. Cada jogador da lista também recebeu um troféu que contempla a nomeação.NHL 22 já está disponível para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.Para mais informações sobre a EA SPORTS NHL, visite www.easports.com/NHL