Equipa do Ano EA Sports FC: Este ano são os adeptos a votar

É a primeira vez que os fãs podem votar na Equipa do Ano EA Sports FC, na vertente masculina e feminina, e é por isso que aqui estamos a assinalar a importante data.A partir de hoje, basta seguir o link e escolher os maiores craques de 2023 , em duas listas extensas e com portugueses à mistura, como convém. Até lá, nada como consultar as nossas Fotogalerias, da vertente masculina e da vertente feminina , de forma a ficar a conhecer melhor todos os futebolistas que competem pelo troféu.