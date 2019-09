Espanhóis consideram um "insulto" a nota de João Félix no FIFA 20

As notas dos jogadores do FIFA 20 ainda não começaram a ser divulgadas... e já dão que falar. Tudo por causa da média que alegadamente terá sido atribuída pela EA Sports a João Félix - 80, segundo o vídeo de promoção lançado, onde o português é protagonista -, algo que o portal de gaming da Movistar considera mesmo ser um "insulto".





A afirmação foi feita num artigo no qual o especial de vídeojogos espanhol lembra o investimento e o que jogador já demonstrou nesta (ainda) curta passagem por Espanha, algo que no seu entender fazia merecer uma nota em torno dos 85 e nunca 'apenas' nos 80. "É certo que tem muito muito para demonstrar, mas a sua contratação, os seus primeiros jogos e a repercussão mediática são motivos mais do que suficientes para pensar que poderia ter uma avaliação mais alta", pode ler-se no referido artigo.De resto, de notar que o português do Atlético Madrid nem é um dos 100 jogadores mais bem avaliados no vídeojogo , isto num top-100 no qual moram apenas três portugueses: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes.