Estádio do Dragão acolhe Supertaça de futebol virtual

A Supertaça de futebol virtual, organizada pela FPF, vai ser disputada entre eFCPortoSoccersoul, vencedores da Taça de Portugal de futebol virtual, e os K1CK, atuais campeões nacionais.

Este encontro está marcado para dia 6 de janeiro, às 20h30, em pleno Estádio do Dragão, na tribuna VIP, na disputa do primeiro título da época de futebol virtual. Neste evento serão várias as personalidades e lendas do futebol nacional que marcarão presença, numa grande celebração do eFootball nacional.

Raul Faria, coordenador da FPF eFootball, destaca a importância de ser disputada no Estádio do Dragão e perspetiva o duelo: " Esta é uma Supertaça especial para a divisão de futebol virtual da Federação Portuguesa de Futebol: pela primeira vez esta competição acontece no Estádio do Dragão e reforçamos assim a ligação entre o futebol e o futebol virtual. Vamos ter um duelo do norte e entre duas equipas com grande história, por um lado os campeões nacionais de futebol virtual e uma das mais antigas organizações de esports do mundo, os K1CK, e por outro lado os vencedores da Taça de Portugal de futebol virtual e um dos clubes mais titulados do desporto mundial, o Futebol Clube do Porto. Dois clubes de áreas diferentes mas unidos pelo futebol virtual e prontos para proporcionar um espetáculo único em pleno Estádio do Dragão", referiu.

O coordenador da FPF eFootball fez ainda um balanço do crescimento do futebol virtual nacional: " Este momento é mais um marco no crescimento do futebol virtual que tem sido brutal desde 2017, ano de criação da respetiva divisão na FPF. Com adesão de novos clubes, como o próprio FC Porto, SL Benfica, Sporting CP, SC Braga, entre outros, a ligação com a comunidade de gaming e esports, aposta da FIFA , tornou-se uma realidade. Temos várias competições para milhares de jogadores em Portugal, em eventos presenciais e digitais, e o crescimento da modalidade em Portugal tem sido um exemplo a nível mundial. A perspetiva é ter mais de 100 mil jogadores "federados" em 2024", concluiu.