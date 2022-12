Estados Unidos conquistam título no Red Bull Campus Clutch

O mítico estádio do Pacaembu, em São Paulo (Brasil) foi o cenário escolhido para a Final Mundial do Red Bull Campus Clutch, a mais global das competições universitárias de VALORANT.A ação durou quatro dias (13 a 16 de dezembro), envolvendo 47 formações que disputaram um total de 135 jogos. Este foi o culminar de uma época altamente participada, com mais de 30 mil envolvidos em 400 eventos organizados nos cinco continentes. Para que o público pudesse acompanhar tudo com o maior detalhe foi garantida a transmissão online da competição em inglês, espanhol e português - com um total de 42 streams e 39 co-streams.Portugal marcou presença com o QuartetoDos5, equipa composta por Miguel "Bati" Batista, Simão "Stepa" Stepanov, Afonso 'Furyan' Sousa, Rui 'Akira' Barbosa e Daniel 'zePiCzz' Mariano. Os nossos representantes avançaram na fase de grupos para terminar a sua prestação nos oitavos de final, garantindo assim um lugar no Top 16 mundial.A equipa norte-americana da Universidade de Nothwood dominou a competição, com a proeza de terem conseguido permanecer invictos, com oito vitórias consecutivas. Na finalíssima derrotaram o Canadá e levaram para casa, além do troféu, um prize money de 20 mil euros. Micheal ‘Dark3st’ Herrera, um dos elementos desta formação, explicou no final o segredo do seu sucesso: "Dedicamos muito tempo a jogar juntos e levamos isto a sério, é incrível a sensação de levar o título".