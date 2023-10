Evento Apex Legends Doppelgangers arranca dia 17 de outubro

Os jogadores vão enfrentar a sua escuridão interior enquanto a EA e a Respawn disparam um evento sinistro em Apex Legends com o Doppelgangers Collection Event, disponível de 17 a 31 de outubro. Este próximo evento inclui o modo de jogo Tricks N' Treats Trios, doces consumíveis no jogo, After Dark Maps e muito mais.

Tricks N’ Treats Trios - Copycat Kits permitiem que os jogadores ganhem habilidades extras de diferentes Legends e consumíveis Candy concedem às Legends bonus EVO points, Ultimate Charge e Shield Healing ao longo do tempo.

After Dark Maps - Explora versões de pesadelo de Olympus, Kings Canon e World's Edge — não há como escapar do escuro

Rewards Track & Limited-Time Cosmetics Os jogadores podem ganhar todos os novos itens com Doppelgangers Rewards Track, além de 24 cosméticos perversos por tempo limitado, como a skin "Wrong Path" do Pathfinder e a skin Spitfire "Pathblazer" correspondente.

Revenant's Prestige Skin - Se os jogadores desbloquearem todos os 24 itens do Evento Doppelgangers Collection antes de 31 de outubro, o "Apex Nightmare" da Prestige Skin de Revenant, feito para espalhar o medo pelos Outlands, será automaticamente desbloqueado.

Apex Legends: Resurrection já está disponível para a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC através do EA App e Steam. Para mais notícias sobre Apex Legends, confere as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram e YouTube ou visita www.playapex.com para obteres as últimas atualizações.