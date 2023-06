F1 23: Compete e ganha recompensas no jogo através dos desafios mensais de julho

A Electronic Arts confirmou esta quinta-feira os primeiros desafios do mundo real e itens gratuitos do EA SPORTS F1 23 disponíveis através do 'F1 World', o novo hub no jogo que conecta os pilotos com mais maneiras para se envolverem no desporto que amam por meio de conteúdo diário, semanal e sazonal. Ao longo da temporada, F1 23 oferecerá conteúdo novo de cenários com curadoria de estúdio, corridas multiplayer, GPs da comunidade e desafios Hot Laps para os jogadores competirem. Os jogadores podem ganhar recompensas exclusivas vinculadas à temporada de 2023, como conteúdo especial, capacetes dos pilotos, equipamentos de corrida e muito mais. Como bónus, todos os jogadores que entrarem durante o fim de semana do Grande Prémio da Áustria receberão o capacete de corrida edição especial do Miami Grand Prix de Max Verstappen.

"Estamos sempre à procura de mais maneiras de fazer parcerias com a Fórmula 1 e as equipas de F1, e o F1 World desbloqueia esse potencial e permite-nos criar desafios do mundo real e recompensar os jogadores com itens únicos exclusivos gratuitos para uso durante toda a temporada", disse Lee Mather, Diretor Criativo Sénior da Codemasters. "F1 Replays é outro grande passo em frente, permitindo que nossos jogadores entrem no GP anterior e reescrevam a história competindo com um grid idêntico."

Todos os meses, 'F1 World' será o lar de uma série de desafios de jogabilidade que testarão até mesmo o veterano mais experiente. Para lançar as atualizações regulares de conteúdo e celebrar o GP da Áustria deste fim de semana, os jogadores podem competir num hot lap challenge no Red Bull Ring e receber instantaneamente a icónica pintura do carro do Miami Grand Prix da Oracle Red Bull Racing Team para uso nos modos 'F1 World' e My Team. Outros itens do 'F1 World' podem ser ganhos como recompensas de desafio de bronze, prata e ouro, dependendo da lap time.

Disponível no final de julho, o novo 'F1 Replays' permite que os pilotos de F1 mostrem que têm o que é preciso para reviver a corrida anterior e assumir o controlo de qualquer um dos 20 pilotos numa réplica do Grand Prix. Com as posições da grelha idênticas às definidas para o dia da corrida, os jogadores podem agora mostrar a sua capacidade de condução e ver se conseguem igualar ou melhorar o desempenho do piloto. 'F1 Replays' aparecerá no 'F1 World' após um fim de semana de corrida.

'F1 World' é apenas um dos emocionantes modos de jogo que aguardam os jogadores quando entram no grid em F1 23, um jogo oficial do Campeonato FIA Formula One World Championship para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation®® 4, Xbox One e PC, via EA App, Epic Games Store e Steam. Além de competir em todos os circuitos para a temporada de 2023 com todas as equipas e pilotos, os jogadores podem viver o drama da Fórmula 1 em 'Braking Point 2', experimentar a intensidade das corridas graças à melhor condução para os jogadores através do feedback real dos pilotos de F1 e da nova tecnologia de controlo Precision Drive, e conectarem-se socialmente e correr com pilotos de capacidade correspondente graças ao novo sistema de ratings de segurança que promove um ambiente justo e corridas competitivas.