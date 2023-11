F1 23: Pilotos, atletas e celebridades entram em pista para a festa da EA Sports em Vegas

A Electronic Arts tem o orgulho de anunciar um evento especial de lançamento na HyperX Arena Las Vegas, um hotspot para esports e entretenimento ao vivo, para celebrar o próximo fim de semana do Fórmula 1 Las Vegas Grand Prix 2023. Este evento promete ser espetacular, com personalidades de alto nível do desporto, jogos e entretenimento sob o mesmo teto.O evento será transmitido esta quarta-feira no canal oficial da Fórmula 1, a partir das 21 horas, e contará com Sibley Scoles, nomeado para um Emmy na categoria de entretenimento, e a respeitada jornalista desportiva Michelle Beadle como apresentadores, ao lado desta dupla estará também o popular comentador de esports THOMB. O evento contará com um emocionante alinhamento de talentos, incluindo o piloto da Scuderia Ferrari e embaixador da EA SPORTS, Charles Leclerc, e o piloto britânico de automobilismo Jamie Chadwick. O leque de talentos vai muito além das corridas, o evento contará ainda com as estrelas da NFL Maxx Crosby (Las Vegas Raiders) e Cam Jordan (New Orleans Saints), e o ex-campeão do UFC Daniel Cormier. Para completar a lista, o evento contará ainda com as estrelas de jogos e showbiz Ash Vandelay, YungFilly, Durk Chocolate, Terroriser e Alanah Pearce.Para te ajudar a entrar no espírito de Las Vegas, Charles Leclerc preparou um guia exclusivo para ajudar os fãs a navegar pela pista de 6,201 km antes do primeiro Fórmula 1 Las Vegas Grand Prix 2023. Os jogadores podem ver o piloto monegasco enfrentar este emocionante circuito de rua no jogo, ostentando a recém revelada pintura de carro da Golden Era da Ferrari, e aprender mais sobre o que torna o Vegas Grand Prix único aqui.Neste fim de semana, a EA SPORTS também abre o emocionante mundo da F1 23 para todos! De 16 a 20 de novembro, jogadores de todo o mundo podem experimentar o deslumbrante Las Vegas Grand Prix Circuit de Las Vegas e jogar F1 23 gratuitamente na PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Para uma lista completa de todas as atividades e experiências que acontecem em Vegas e arredores na F1 23.Para mais informações sobre F1 23, um jogo oficial do FIA Formula One World Championship, segue o site e os canais sociais do jogo da Fórmula 1.