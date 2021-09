F1 Mobile Racing: Atualização da Temporada de 2021

Hoje, a Codemasters e a Electronic Arts Inc. lançaram a Atualização da Temporada de 2021 para a F1 Mobile Racing, um videojogo gratuito oficial do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021™. Com mais de 35 milhões de downloads em todo o mundo, a F1® Mobile Racing leva agora a ação a um novo nível, com corridas épicas em tempo real, desafios globais de alto risco e melhor qualidade visual, e com um novo modo Carreira, que receberá em breve numa próxima atualização.

Os jogadores podem chegar ao volante dos carros oficiais do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2021™ ou desenhar o seu veículo de F1® e competir com jogadores reais, contra o relógio, ou ao lado de adversários de IA, nos circuitos oficiais desta temporada. O áudio atualizado e uma revisão visual tornam a F1® Mobile Racing mais imersiva do que nunca, com conteúdo e novos eventos a serem adicionados regularmente.

Baseando-se no seu sucesso desde o lançamento em 2018, a atualização da F1®Mobile Racing refina e expande funcionalidades como desenvolvimento de automóveis, personalização e muito mais, seguida de um novo modo Carreira também lançado numa futura atualização. Os jogadores podem representar uma equipa da grelha de F1® desta época, atualizar o seu carro e subir ao topo do pódio no topo do automobilismo – a qualquer momento, em qualquer lugar.