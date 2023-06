FC Porto derrota equipa de Diogo Jota na final e conquista Taça de Portugal eFootball

O FC Porto conquistou esta quinta-feira, no Estádio do Jamor, a Taça de Portugal de futebol virtual ao bater, na final, a equipa de Diogo Jota (Diogo Jota Esports) por 5-3 no agregado.Os dragões, representados pela dupla Runrun e JPeres, voltam a sorrir no Jamor, levando a melhor sobre a equipa do internacional português, que na competição foi representada por Licapu e Diogo Peyroteo.